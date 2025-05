Промените во Старт мени во Windows 11: Дизајн опции на Microsoft

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Microsoft

Со претстојните надградби на Windows 11, очекуваме делумна измена во Старт менито, која најверојатно ќе биде воведена со есенскиот годишен апдејт. Многумина корисници се задоволни од актуелното Старт мени, но постојат критики од оние за кои истото не е доволно функционално. Новите промени имаат за цел да го подобрат имиџот на ова познато мени, но останува да видиме дали ќе се постигне тоа.

По неофицијалните најави, Microsoft го потврди редизајнот на Старт менито и сподели увид во процесот на дизајнирање. Она што привлекува внимание е откривањето на повеќе дизајн-концепти, кои беа разгледани пред изборот на актуелното решение кое ќе се користи и по измените. Од објавените пет дизајни, може да се забележи дека некои се посложени од тековното решение, и иако може да заслужиле внимание, финалниот дизајн е внимателно избран со добра причина.

Дополнителни дизајни кои беа разгледани можете да ги погледнете во натамошното објавување.

