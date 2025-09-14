Психотерапевт открива знаци кои најавуваат крај на врската

0 SHARES Сподели Твитни

Понекогаш врската едноставно не е судена да постои, а кога ќе се осврнете назад, предупредувачките знаци честопати биле тука цело време. Различните животни вредности и цели можат да се покажат како непремостлива пречка на долг рок. Но, пред да стигне до точка од која нема враќање, важно е да се препознаат суптилните сигнали. Психотерапевтката Јоана Ротару, во статија за „Метро“, ги откри клучните знаци на кои треба да внимавате ако се сомневате дека вашиот партнер губи интерес.Емоционално повлекувањеЕден вообичаен знак е зголеменото емоционално повлекување, ситуација во која вашиот партнер почнува да ги избегнува не само сопствените чувства, туку и вашите. Според Ротару, ова често се опишува со фрази како „се оддалечуваме“ или „врската се олади“.Избегнување обиди за поврзување„Обиди за поврзување“ се однесуваат на мали, секојдневни гестови како насмевка, прегратка или едноставно прашување како му поминал денот на вашиот партнер. Лајф коучите истакнуваат дека ваквите гестови покажуваат напор за поврзување со вашиот партнер. Нивното отсуство може да биде црвено светло.Недостаток на емоционална чувствителностОва се случува кога вашето изразување на потреби и чувства е исполнето со недостаток на емпатија и охрабрување. Таквата реакција сигнализира создавање емоционална дистанца во врската.Нема повеќе израз на нежностМожеби најочигледниот знак е недостатокот на наклонетост. „Партнерите во здрави врски ја споделуваат и изразуваат својата наклонетост, почит, наклонетост и восхит еден кон друг“, додава експертот.Чести конфликти и расправииАко едниот или двајцата партнери не можат да ги контролираат своите емоции, тоа може да доведе до чести конфликти или расправии, што е уште еден показател за губење на интересот. Проблемот се јавува кога желбата за спасување на врската исчезнува.Еротската енергија се смири.Иако постојано се водат дебати за тоа колку секс е неопходен за здрава врска, целосниот недостаток на интимност може да биде сериозен проблем. „Ова често укажува дека играта, имагинацијата и мистеријата, кои се клучни за одржување на интимноста, исчезнале“, вели Ротару.Сè друго станува приоритетПоследниот знак, открива Ротару, е кога вашиот партнер сака да прави нешто друго освен да поминува време со вас. Без разлика дали станува збор за избор да работи подолго време, почесто да излегува со пријатели или да го посетува семејството, сето ова се индикатори дека тој губи интерес. „Тоа покажува дека престанал да инвестира во врската“, заклучува експертот.

Пронајдете не на следниве мрежи: