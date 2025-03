Разговори во Ријад помеѓу САД, Украина и Русија

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот министер за одбрана, Рустем Умеров, ја предводи делегацијата која, според изјавата на Умеров, дејствува по налог на претседателот Зеленски. Денеска, во Ријад, започнаа разговори помеѓу претставници на САД и Украина. Тие се насочени кон предлози за подобрување на безбедноста на енергетските капацитети и критичната инфраструктура. Умеров преку објава на Фејсбук истакна дека е во тек состанокот со американската делегација во Ријад и дека ја спроведуваат инструкцијата од претседателот за да постигнат праведен мир и да ја зајакнат безбедноста. По преговорите што се одржаа денеска во Саудиска Арабија, се очекува средба меѓу делегациите на САД и Русија. Разговорите на американските претставници со украинските и руските делегации ќе продолжат и утре. Во Ријад постои можност да биде разгледан предлогот на САД за заштита на Црно Море со спроведување на ограничен поморски прекин на огнот. На чело на украинската делегација, покрај министерот Умеров, е и заменик-шефот на претседателскиот кабинет, Павло Палис. Во меѓувреме, руската делегација е составена од Григориј Карасин, поранешен дипломат и актуелен шеф на Комитетот за надворешни работи на Советот на Руската Федерација, заедно со Сергеј Бесед, советник на директорот на Федералната служба за безбедност (ФСБ).

