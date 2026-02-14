Рубио: САД секогаш ќе бидат дете на Европа

Државниот секретар на САД, Марко Рубио ги нарече Соединетите Американски Држави „дете на Европа“ во пораката за единство во саботата, нудејќи извесна сигурност, како и упатувајќи повеќе критики кон сојузниците по една година превирања во трансатлантските односи.

Рубио се обрати на годишната Минхенска безбедносна конференција, каде што водечките европски сили се обидоа да ја проектираат својата независност и сила, додека се обидуваа да го одржат долгогодишниот сојуз со САД под водство на претседателот Доналд Трамп.

Говорот им донесе одреден степен на олеснување на европските земји кои се плашат дека ќе бидат оставени на цедило за се, од војната во Украина до меѓународните трговски немири во брзо менувачкиот глобален поредок. Но, во него немаше конкретни обврски и не се спомена Русија, што покрена прашања дали тонот на Рубио, поблаг од оној на потпретседателот Џ.Д. Венс на истиот настан пред една година, ќе ја промени основната динамика.

„Во време на наслови што го најавуваат крајот на трансатлантската ера, нека им биде јасно на сите дека ова не е ниту наша цел ниту наша желба, бидејќи за нас Американците, нашиот дом можеби е на западната хемисфера, но ние секогаш ќе бидеме дете на Европа“, рече Рубио. „За Соединетите Американски Држави и Европа, ние припаѓаме заедно“, рече тој во говорот, кој предизвика овации на крајот.