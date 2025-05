Свечено одбележување на јубилејот на македонскиот јазик во Куманово

0 SHARES Сподели Твитни

Во амбиентот на Занаетчискиот дом денес се одржа Свечена академија посветена на 5 Мај – Денот на македонскиот литературен јазик. Настанот беше организиран од страна на Фондацијата за култура и спорт Куманово, со поддршка од градоначалникот и Советот на општина Куманово. При таа пригода, градоначалникот Димитриевски и претседателката Ѓорѓиевска ги потенцираа историските успеси на македонскиот народ, истакнувајќи ја важноста на создавањето на македонската азбука и правопис како клучни настани за историјата на земјата. Тие исто така ја нагласија потребата од продолжување на заложбите за неговање и унапредување на македонскиот јазик, кој е чувар на националниот и културниот идентитет.

Преку видео вклучување, на настанот им се обратија истакнати професори: д-р Владимир Мартиновски, декан на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, д-р Венко Андоновски од истиот факултет и д-р Маја Јакимовска – Тошиќ од Институтот за македонска литература. Присутните имаа можност да видат документарен филм посветен на кодификацијата на македонскиот јазик. Во рамките на културно-уметничката програма, студенти од локалните основни и средни училишта, заедно со детскиот хор од УОМ „Панче Пешев“, изведоа дела од познати македонски автори како и музички интерпретации. Настанот привлече членови на Советот на општина Куманово и претставници од општинската администрација.

