Северина повикана во кривичниот суд во Загреб, се соочува со затворска казна од една година

Хрватската пејачка Северина со години се бори за старателство над својот син Александар, а неодамна беше повикана на кривичниот суд во Загреб, но не за овој случај. Имено, Северина е обвинета за наметливо однесување, за што се соочува со една година затвор.Како што објави хрватскиот „Империјал“ , овој пат обвинител е Општинската канцеларија на кривичното обвинителство. Сепак, случајот е поврзан со нејзината борба за старателство. Таа е обвинета по член кој е дефиниран како наметливо однесување.Гореспоменатиот член од законот вели: „Кој следи или демне друго лице или се обидува да воспостави или воспостави несакан контакт со него или го заплашува на кој било друг начин и со тоа предизвикува кај него вознемиреност или страв за неговата безбедност или безбедноста на лица блиски до него, ќе се казни со затвор до една година.“Тие исто така изјавија дека веќе некое време е познато дека против Северина се води постапка поради пораките што ги испратила до директорката на основното училиште „Матија Губец“ во Загреб и до поранешната директорка на поликлиниката за заштита на децата Гордана Буљан – Фландрија.Империјал објави фотографија од поканата испратена до Северина, која се обидоа да ѝ ја достават 10 пати, но на крајот беше официјално објавена.Гореспоменатата покана ја повикува Северина во судницата на 29 септември 2025 година во 11:45 часот.Членот од законот според кој пејачката е обвинета, исто така, наведува дека таа може насилно да биде доведена во судницата ако не се појави на рочиштето или не го оправда своето отсуство.„Доколку доведувањето не може да се изврши веднаш, претседателот на советот ќе одлучи да го одложи рочиштето и ќе наложи обвинетиот присилно да се доведе на следното рочиште. Советот може да наложи обвинетиот да ги сноси трошоците настанати со одложувањето на рочиштето“, се наведува во него.

