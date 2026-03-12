Се сеќавате ли на оваа ѕвезда од „Титаник“? Тој беше двапати женет, има две ќерки, а обожавателите се воодушевени од тоа како изгледа денес (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Австриско-италијанскиот актер Дани Нучи освои многу срца со својата улога како Фабрицио во филмот „Титаник“ , но многумина не знаат дека тој е уметник кого често го гледаме и денес.

Иако „Титаник“ од 1997 година ги лансираше Леонардо Дикаприо и Кејт Винслет меѓу најголемите холивудски ѕвезди, публиката сè уште ги памети споредните ликови, меѓу кои и Фабрицио , италијанскиот пријател на Џек Дојсон, кој го играше Дени Нучи. Неговата улога во финалната верзија на филмот беше значително скратена, но Нучи остана запаметен од фановите, а неговата кариера продолжи и по големиот филмски хит.

Ран живот и рана кариера

Дени Нучи е роден во 1968 година во Клагенфурт, во италијанско семејство, и дел од детството го поминал во Италија пред семејството да се пресели во Соединетите Американски Држави. Тој пораснал во Калифорнија, каде што рано развил интерес за глума и почнал да ги добива своите први телевизиски улоги кон крајот на 1980-тите.

Пред „Титаник“, Нучи имаше значајни улоги во филмови и серии. Публиката можеше да го види во воената драма „Крисманска плима“ и во акциониот хит „Карпата“ со Николас Кејџ и Шон Конери.

Култната улога на Фабрицио во „Титаник“

Улогата на младиот Италијанец Фабрицио, кој во филмската покер сцена со Џек Дојсон добива билет за „Титаник“ и тргнува за Америка во потрага по подобар живот, му донесе вистинско глобално признание. Иако ликот имаше важна улога во сценариото, повеќето сцени беа исечени од финалната верзија на филмот. Нучи подоцна призна дека бил разочаран кога видел колку сцени биле отстранети на премиерата, но на крајот ја разбрал пошироката визија на филмот.

Судбината на Фабрицио во филмот е една од подраматичните – за време на тонењето на бродот, тој се обидува да избега од леденото море, но умира кога е удрен од оџак што се урива.

Продолжување на кариерата и телевизиските улоги

Иако „Титаник“ останува најпознатиот проект во неговата филмографија, Дени Нучи не дозволи таа улога да го дефинира. Тој продолжи редовно да работи на телевизија и филм. Се појави во популарни серии како што се „CSI“, „Castle“, „House“, „Party of Five“, „Just Shoot Me“ и „9-1-1“. Тој имаше и улоги во Dynasty и Snoops, покажувајќи разновидност од драма до комедија. Еден од проектите што го доближи до помладата публика беше серијата „The Fosters“, каде што го играше очувот на главните ликови што ги играше Ноа Сентинео.

Приватен живот

Нучи е релативно дискретен во врска со својот приватен живот. Беше во брак со актерката Тера Бриџам, со која има ќерка , а подоцна се прежени со Паула Маршал, со која има уште една ќерка . Поголемиот дел од својот живот го поминал во Калифорнија, каде што продолжува да работи во филмската и телевизиската индустрија.

Култен статус и препознавање од обожаватели

Иако беше спореден лик во „Титаник“, Фабрицио стекна култен статус меѓу фановите. Неговата харизма и шарм често се дискутираат на социјалните мрежи.

За Дени Нучи, кој одиграл десетици улоги во текот на својата кариера, „Титаник“ можеби бил неговиот најголем момент на слава – но сигурно не и единствениот. Неговата долга кариера покажува дека тој е актер кој останал присутен во Холивуд долго откако Титаник потонал на дното на океанот.

