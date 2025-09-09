Силен земјотрес вечерва ја погоди Грција

Силен земјотрес со прелиминарна јачина од 5.5 степени според Рихтеровата скала го погоди регионот на Егејското Море во Грција, доцна вечерва во 00:27 часот по локално време (23:27 часот по македонско време).

Според првичните податоци на сеизмолошките центри, епицентарот на потресот бил лоциран во морето, на околу 45 километри североисточно од главниот град Атина.

Она што особено загрижува е што земјотресот се случил на многу мала длабочина од само 5 километри, што обично предизвикува поинтензивно тресење на површината.

Потресот бил силно почувствуван во поширокиот регион на Атика и главниот град Атина, предизвикувајќи вознемиреност кај локалното население.

Засега нема информации за евентуални жртви или причинета материјална штета. Сеизмолозите напоменуваат дека податоците за јачината и локацијата се уште не се официјално потврдени и можни се мали измени.