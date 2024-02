СИЛЕН ЗЕМЈОТРЕС ЈА ПОГОДИ КИНА

0 SHARES Сподели Твитни

Силен земјотрес со јачина од 5,1 степени според Рихтеровата скала ја погоди Кина околу 16:30 часот по локално време, јавува EMSC.

Земјотресот се случил на 296 километри југоисточно од градот Алмати во Казахстан, а е регистриран на длабочина од четири километри.

#Earthquake (#地震, #землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.1 || 139 km W of #Aksu (#China) || 9 min ago (local time 22:34:48). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/9JpbyNb6KP— EMSC (@LastQuake) February 3, 2024

Засега нема информации за материјална штета или повредени.



