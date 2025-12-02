0 SHARES Сподели Твитни

Џеј Ма стана вирална сензација откако видеата од телохранители како му даваат десерт во луксузно кафуле на „Луј Витон“ станаа вирални.

Сцената предизвика бројни коментари и шпекулации за неговиот животен стил.

На интернет се шпекулира дека Џеј е „син на најбогатиот човек во Кина“, иако за ова нема потврдени докази.

Една од објавите на социјалната мрежа X гласи:

– Џеј Ма, син на најбогатиот човек во Кина, забележан во Бангкок, Тајланд, како телохранители го хранат со десерт во кафуле на Луј Витон.

Jay Ma, son of the richest man in China spotted in Bangkok Thailand being hand fed his dessert by his bodyguards at the Louis Vuitton Cafe. pic.twitter.com/REHqymrLHB— Raphouse TV (RHTV) (@raphousetv7) December 1, 2025

Со своите раскошни објави и коментари како „најбогатиот студент на размена во светот“, тој дополнително ја разгорува мистеријата.

Тој, исто така, редовно споделува видеа со титлови од децата на милијардерот како одат на шопинг, каде неговите телохранители буквално го носат низ продавниците.

View this post on Instagram A post shared by JAY MA 马杰 (@the.internationalkid)

Реакциите на фановите се поделени од забава до неверица, но токму оваа комбинација од луксуз и мистерија го држи во центарот на вниманието.

– Каков снобовски човек.

– Ха, ха, никогаш не сум видел нешто подобро

– Тој се однесува како крал со своите поданици

– Одвратно

– Во целосен шок сум што постојат такви луѓе – беа само некои од коментарите на мрежите.

Можно е, како и многу инфлуенсери, Џеј Ма внимателно да ја создал целата приказна и да лажел за да создаде печат на ексклузивност и интрига.

The post Синот на најбогатиот Кинез шокира со ароганција: Видеото од тоа како телохранителот го храни во кафулето на Луј Витон се шири низ целиот свет (ВИДЕО) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: