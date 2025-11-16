Сите скандали на кралот Чарлс: Чекаше 73 години за круната, го обрука семејството како никој друг, неговата мајка и татко не беа на неговата свадба

0 SHARES Сподели Твитни

Чарлс Маунтбатен-Виндзор чекаше 73 долги години за да седне на престолот на Обединетото Кралство. Денешниот британски крал беше најдолговечниот принц од Велс.

Кралот Чарлс е роден на 14 ноември 1948 година , додека неговиот дедо Џорџ VI бил глава на британското кралско семејство. Тој ја чекал круната 73 години и често ги полнел медиумите со својот приватен живот.

Чарлс Маунтбатен-Виндзор чекаше 73 долги години за да седне на престолот на Обединетото Кралство. Денешниот британски крал беше најдолговечниот принц од Велс , а низ годините честопати беше интересен за јавноста поради неговите љубовни проблеми. По него следеа скандали кои беа прикажани и во серијата „Круната“ , а некои од нив ќе останат запишани во кралската историја. Кралот Чарлс денес го слави својот 77-ми роденден.

Како млад човек, тој бакнувал бројни членови на високото британско општество . Тој бил поврзан со Џорџијана Расел, ќерка на Сер Џон Расел, кој бил британски амбасадор во Шпанија, со Лејди Џејн Велсли, ќерка на 8-миот војвода од Велингтон, со Лејди Сара Спенсер, сестра на неговата идна сопруга Дијана, и со Камила Шанд.

Чарлс ја опишал својата сегашна сопруга Камила како жената на неговиот живот. Двојката не ја прекинала својата врска дури ни кога тој се оженил со Дајана Спенсер, а покојната принцеза во интервјуа изјавила дека нивниот брак бил преполн бидејќи биле тројца. Во ноември 1992 година, британските медиуми објавиле транскрипт од приватен разговор меѓу Чарлс и Камила од 1989 година. Во тоа време, Чарлс сè уште бил во брак со Дајана. Нивниот секси разговор протекол во јавноста, што предизвикало голема штета на угледот на Чарлс и бил голем удар за неговиот брак со Дајана.

Тој се разведе од Дијана во 1992 година, но двојката продолжи да ги извршува кралските должности заедно. Две години подоцна, денешниот крал јавно ја призна својата афера со Камила. Истата вечер, Дијана се појави на еден настан во Лондон во тесен црн фустан со отворени раменици, кој сега е познат како „фустан за одмазда“.

Кралицата Елизабета долго време се обидуваше да го спаси бракот на својот првороден син и наследник на круната, но не успеа. По многу години, таа попушти и му даде дозвола на Чарлс да се ожени со Камила. Тоа беше долго по смртта на принцезата Дајана, во 2005 година. Со тој чин, Чарлс прекрши едно големо кралско правило. Имено, Камила беше разведена и беше табу членовите на кралското семејство да се оженат со разведена личност. Родителите на Чарлс не беа на самата свадба, но се појавија на свадбениот прием во замокот Виндзор истиот ден.

Не му беше лесно на британскиот крал кога неговиот помлад син, принцот Хари, се повлече од кралските должности во 2020 година и се пресели со сопругата Меган Маркл во САД. Во интервју со Опра Винфри, Хари откри дека не разговара со својот татко и дека Чарлс не сака да одговара на неговите повици. Во книгата „Резервирај“, Хари детално опиша како неговиот татко не му дал никаква поддршка по смртта на неговата мајка, не го поддржал неговиот брак со Маркл и го „користел“ во медиумите за да ја прикаже својата врска со Камила во подобро светло. Нивната врска стана постабилна по смртта на кралицата Елизабета Втора, но Хари се чини дека е пооддалечен од своето семејство од кога било досега.

Проблемите во семејството за британскиот крал не престануваат ниту денес. Чарлс III му ја одзеде на Ендру кнежевската титула поради неговата поврзаност со Џефри Епштајн пред само неколку дена. Ендру поднесе оставка од своите должности во 2020 година, а неговата мајка ги одзеде сите почесни воени титули во 2022 година, па затоа тој мораше да престане да го користи терминот „Неговото кралско височество“, објавува 24 sata.hr.

The post Сите скандали на кралот Чарлс: Чекаше 73 години за круната, го обрука семејството како никој друг, неговата мајка и татко не беа на неговата свадба appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: