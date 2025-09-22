Сиљановска-Давкова со обраќање по повод 30 години од Четвртата светска конференција на жените ја започнува работната посета на САД

0 SHARES Сподели Твитни

Со обраќање на состанокот на високо ниво по повод 30-годишнината од Четвртата светска конференција на жените, претседателката Гордана Сиљановска-Давкова денеска во Њујорк ќе ја започне работната посета на Соединетите Американски Држави.

Според агендата, Сиљановска- Давкова денеска ќе присуствува и на приемот во чест на шефовите на делегации од Југоисточна Европа, организиран од Американско – балканската стопанска комора, како и на вечерата на високо ниво во рамки на Годишното заседание на Платформата на жени лидери при ГС на ОН.

Темата на годинашната сесија е „Подобро заедно: 80 години и повеќе за мир, развој и човекови права“.

За време на работната посета на САД, претседателката Сиљановска – Давкова ќе престојува и во Детроит.

