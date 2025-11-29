Скок на цената на бакарот: Ова се очекувањата

0 SHARES Сподели Твитни

Швајцарската инвестициска банка UBS ја зголеми својата прогноза за раст на цената на бакарот во 2026 година.

Таа изјави дека овој метал ќе поскапи поради честите прекини во производството во рудниците и силната долгорочна побарувачка поттикната од инвестициите во електрификација и енергетска транзиција.

Според сегашните проекции, UBS ја зголеми целната цена на бакарот за март 2026 година за 750 долари, на 11.500 долари за тон, објави Ројтерс.

Банката очекува пазарот на бакар постепено да премине во дефицит, што би можело да поддржи понатамошен раст на цените во текот на годината.

Проценките за јуни и септември 2026 година беа зголемени за по 1.000 долари – на 12.000 и 12.500 долари по тон.

Аналитичарите велат дека вториот и третиот квартал од 2026 година ќе бидат обележани со зголемен притисок врз понудата поради одложени проекти и послаби испораки од Латинска Америка.

UBS постави целна цена за бакар за декември 2026 година на 13.000 долари за тон, што е една од најголемите проекции на пазарот и сигнал дека банката очекува понатамошен раст на стратешката важност на бакарот за енергетската транзиција.

