Сопругата на Навални утре ќе присуствува на седница на Советот за надворешни работи на ЕУ

Јулија Навални – сопругата на најистакнатиот руски опозиционер Алексеј Навални, кој почина во петокот во затворот во Сибир – утре ќе присуствува на седница на Советот за надворешни работи на Европската Унија.

Информацијата ја објави шефот на европската дипломатија Жозеп Борел на својот профил на Икс.

On Monday, I will welcome Yulia Navalnaya at the EU Foreign Affairs Council.

EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi @navalny.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 18, 2024