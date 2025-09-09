Според Србија сојузот Косовски безбедносни сили и вооружените сили на Албанија е директна закана за државата и Србите

За Србија сојузот Косовски безбедносни сили и вооружените сили на Албанија е директна закана за државата и Србите

„Тоа е оската на политиката на приштинскиот режим, која со секој потег и нов чекор кон формирање на таканаречената голема Албанија е насочена кон Белград“, нагласи Петковиќ во соопштение.

Како што истакна, тие вооружени формации и тропањето со оружје од страна на Приштина се случуваат пред очите на целата меѓународна заедница, која не реагираше на ниту еден воен сојуз што Приштина го формираше со Хрватска и Албанија, кои се членки на НАТО.