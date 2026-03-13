Тинејџер од Тетово уапсен за терористички закани – праќал пораки дека ќе убива

Полицијата уапси 18-годишник кој испраќал закани дека ќе постави бомби и ќе изврши убиства во средното медицинско училиште „Никола Штејн“ во Тетово. До приведувањето на М.Р.(18) од Палатица дошло по пријави од неколку професори од училиштето.

„Веднаш се преземени соодветни мерки и активности од полициски службеници од СВР Тетово и по добиена судска наредба, извршен е претрес во с.Палатица, Тетовско, во дом и помошни простории на Р.Р. (49). При претресот биле пронајдени повеќе предмети на неговиот син М.Р.(18), за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело. М.Р. е лишен од слобода и по целосно документирање на случајот, ќе следува соодветна пријава“, соопшти тетовската полиција.

Минатиот месец, момче од тетовското село Мала Речица беше уапсено откако преку стрим на социјална мрежа се заканувало дека ќе изврши масовно убиство, а дома полицајците му најдоа цел арсенал оружје. За ова нашата полиција доби дојава од американското Биро за федерални истраги (ФБИ).