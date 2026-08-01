Топла вода на празен стомак? Докторот наведува три придобивки што не треба да се занемаруваат

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Лекарот препорачува пиење топла вода на празен стомак наутро наместо кафе.

Доктор Кунал Суд верува дека пиењето топла вода наутро, на празен стомак, е најкорисното нешто што можеме да го направиме за телото. „Постојат три причини зошто треба да почнете да пиете топла вода на празен стомак“, рече тој на TikTok, каде што има повеќе од два милиони следбеници. Потоа изјави дека таа помага во варењето на храната, го забрзува метаболизмот и ја подобрува циркулацијата на крвта.

„Според некои истражувања, топлата вода може да ви помогне да ја сварите храната што вообичаено тешко ја варите. Исто така, постојат докази дека топлата вода помага при запек“, истакна тој.

Истражувањето на кое се повикува е објавено во 2016 година во списанието Gastroenterology Nursing. Утврдено е дека пиењето вода на температура од 37 степени има корисен ефект врз функцијата на цревата и го намалува надуеноста.

„Топлата вода може привремено да го забрза метаболизмот, што е пожелно кога се обидувате да согорувате калории или да ослабете. На крајот на краиштата, таа ќе ја подобри циркулацијата и протокот на крв“, рече д-р Суд.

Важно е да се осигурате дека водата што ја пиете не е топла, туку пријатна, за да избегнете можни изгореници.

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