ТОТАЛНА БЛОКАДА ВО ГЕРМАНИЈА: Сè стои, иглата нема каде да падне! (ВИДЕО)

По неколкудневните масовни протести во Германија, десетици илјади луѓе се очекува да излезат на улиците на германските градови, вклучувајќи го и Берлин, повторно во недела за да се соберат против екстремно десничарската партија Алтернатива за Германија (AfD) и нејзиниот антиимигрантски став.

Полицијата во Минхен очекува до 25.000 учесници, додека организаторите на митингот во Келн проценуваат дека ќе има околу 10.000. Понатамошни протести се очекуваат во неколку германски градови, вклучувајќи ги Котбус, Дрезден и Кемниц на исток.Но, најголемиот протест најверојатно ќе биде во главниот град Берлин, каде коалицијата на различни организации ги повика луѓето да се соберат пред Бундестагот, долниот дом на парламентот, од 16 часот.

Иако полицијата очекува само 1.000 учесници, минатите демонстрации далеку ги надминаа првичните проценки, а Берлин е дом на многу активисти.

Германија е зафатена со протести повеќе од една недела по објавувањето на истражниот извештај во кој се открива дека членовите на AfD присуствувале на состанокот на екстремно десничарските екстремисти во ноември.

На тој состанок во Потсдам, учесниците разговараа за плановите за репатријација на барателите на азил и мигрантите кои се сметаат за недоволно асимилирани, дури и оние со германски пасоши, пишува Блиц.

In Hamburg, Germany, tens of thousands protest against the far-right today.The rally had to be cut short due to safety concerns because of crowd size. The wave of protests against the far-right will continue on the weekend with dozens of rallies. pic.twitter.com/SYAVcn6CPo— Michael Knigge (@kniggem) January 19, 2024

Извештајот на истражувачката компанија Коректив, објавен на 10 јануари, предизвика вознемиреност во Германија, каде што расте стравот од зголемување на јавната поддршка за AfD меѓу главните политички партии.

Партијата напредува високо во анкетите во трите поранешни источногермански покраини, кои одржуваат регионални избори подоцна оваа година.

На состанокот во Потсдам, екстремните десничарски екстремисти разговараа за теми како „ремиграција“, термин кој често се користи во крајнодесничарските кругови како еуфемизам за протерување на имигрантите и малцинствата.

Најмалку 300.000 луѓе излегоа на улиците на Германија во саботата за да го изразат своето противење на екстремно десничарската партија AfD и да ја поддржат демократијата. Зимата воопшто не им пречеше.

Протести се одржаа од јужна Баварија до северниот град Хамбург и од западните градови како Франкфурт до Ерфурт и Хале/Сал на исток, каде што АфД има поддршка од околу 30 отсто од електоратот, според неодамнешните истражувања.

Дури и на северноморскиот остров Зилт, популарна дестинација за одмор на богатите Германци, која не е позната по политички активизам, околу 600 луѓе протестираа против екстремната десница, според полицијата.

Во Франкфурт, финансискиот главен град на земјата, полицијата процени дека имало околу 35.000 демонстранти.

Во Хановер, во северна Германија, организаторите процениле дека на протестите излегле 35.000 луѓе.

Демонстрантите држеа натписи на кои пишуваше „Фашизмот не е алтернатива“ и „Нема место за нацистите“.

Претставниците на синдикатите, здруженијата, Зелените и Социјалдемократската партија (СПД) на канцеларот Олаф Шолц посебно ги поканија луѓето да учествуваат на протестите.



