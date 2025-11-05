Тој е најсексипилниот маж на светот: Мажите и жените се луди по него (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Англискиот актер Џонатан Бејли, познат по улогата на Лорд Ентони во серијата „Бриџертон“, беше прогласен за „најсекси маж на светот“ за оваа година од страна на списанието „Пипл“.

Бејли, 37, рече дека е „огромна чест“ што го прими признанието, кое претходно им било доделено на актери како Крис Хемсворт и Џорџ Клуни.

Неговиот избор за најсекси маж на светот беше објавен во „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. Бејли го игра принцот Фиер во филмскиот мјузикл „Wicked“ и ќе ја повтори улогата во продолжението на филмот, „Wicked: For Good“.

Оваа година тој глумеше во филмот „Jurassic World: Rebirth“. Минатогодишен носител на оваа титула беше актерот Џон Красински од серијата „The Office“. Меѓу претходните добитници се пејачите и актерите Блејк Шелтон, Адам Левин, Идрис Елба и Ченинг Тејтум.

Бејли откри за списанието „Пипл“:

„Голема чест е. Секако, неверојатно сум задоволен, но во исто време е и сосема апсурдно. Сè беше тајна, па едвај чекам моите пријатели и семејство да дознаат.“

Со ова признание, Бејли стана првиот отворено геј актер што ја носи оваа титула.

