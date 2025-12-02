Трамп: Војната во Украина е „хаос“ и тешка за решавање

Претседателот на САД Доналд Трамп, во разговор со новинарите пред денешниот состанок на Кабинетот во Вашингтон, изјави дека војната во Украина е „хаос“ и оти не е лесна ситуација за решавање.

– Се обидуваме да го решиме тоа. Јас решив осум војни. Ова би била деветта, а нашите луѓе се во Русија во моментов за да видат дали можеме да ја решиме, рече Трамп.

– Не е лесна ситуација, да ви кажам. Каков хаос, додаде тој.

Неговата изјава доаѓа додека украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој е во државна посета на Ирска, на еден настан во Даблин рече дека брзината на мировните преговори – и интересот на САД за преговорите – му даваат причина за оптимизам.

„Малку оптимизам, според мене, беше (пронајден) поради одредена брзина на преговорите и интересот од американската страна“, рече украинскиот претседател.

„Тоа покажа дека Америка сега не се повлекува од каков било дипломатски начин на дијалог и тоа е добро“, заклучи Зеленски.

Американскиот специјален пратеник Стив Виткоф и зетот на Трамп, Џаред Кушнер во моментов имаат средба со рускиот претседател Владимир Путин, на која разговараат за мировниот план предложен од САД.