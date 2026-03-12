Трамп: „Иранците се добредојдени на Светското првенство, но не е соодветно да дојдат, заради нивна безбедност“

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп објави на својата социјална мрежа Truth Social дека иранската фудбалска репрезентација е добредојдена на Светското првенство.

Сепак, тој продолжи да наведува дека тоа нема да биде соодветно.

„Иранската фудбалска репрезентација е добредојдена на Светското првенство, но не мислам дека е соодветно да дојдат, поради сопствена безбедност“, рече Трамп.

Светското првенство се одржува за прв пат во три земји, САД, Канада и Мексико, а започнува на 11 јуни и трае до 19 јули.

Иран треба да игра во Групата Г со Белгија, Египет и Нов Зеланд на Светското првенство. Два од неговите натпревари се закажани да се играат во Лос Анџелес, а еден во Сиетл. Постои дури и можност за средба меѓу САД и Иран во осминафиналето. Доколку двата тима завршат втори во своите групи, тие треба да се сретнат во Далас на 3 јули.

За потсетување, иранскиот министер за спорт Ахмад Донјамали вчера изјави дека Иран нема да игра на Светското првенство под никакви околности, поради израелско-американскиот напад врз земјата.

„Со оглед на тоа што корумпираниот американски режим го уби нашиот лидер, ние нема да учествуваме на Светското првенство под никакви околности. Со оглед на злонамерното однесување против Иран, во последните неколку месеци бевме вклучени во две војни во кои беа убиени илјадници наши луѓе“, рече Доњамали.

