Трамп: Иран ќе биде многу силно погоден денес; загубија од околните земји

Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека американско-израелските сили денес ќе извршат жесток напад врз Иран.

„Иран, кој беше ужасно поразен, се извини и им се предаде на своите блискоисточни соседи и вети дека повеќе нема да пука врз нив. Ова ветување беше дадено само поради немилосрдниот напад од страна на САД и Израел. Тие сакаа да го преземат и да владеат со Блискиот Исток. Ова е прв пат Иран да изгуби, по илјадници години, од околните земји од Блискиот Исток“, напиша Трамп на мрежата Truth Social.

Потоа рече дека тие земји од Заливот му се заблагодариле.

„Иран повеќе не е „насилник на Блискиот Исток“, туку „губитник на Блискиот Исток“. И ќе поминат многу децении додека не се предадат или, што е поверојатно, целосно да се срушат“, додаде тој.

Трамп потоа објави дека Иранците денес ќе бидат „многу силно погодени“.

„Под сериозно разгледување за целосно уништување и сигурна смрт, поради лошото однесување на Иран, се областите и групите луѓе кои претходно не биле разгледувани за таргетирање“, заклучи тој.

Израел и Иран продолжија да разменуваат удари во петокот преку ноќ, додека војната на Блискиот Исток ја премина границата од една недела.

Извинувајќи се на соседните земји нападнати за време на конфликтот, иранскиот претседател вети во видео порака дека „нема да ги нападне соседните земји освен ако тие прво не бидат нападнати“. Но, приближно во исто време кога беше емитувано видеото, министерот за одбрана на Катар рече дека неговите вооружени сили го „пресретнале“ ракетниот напад.

Иранците за Би-Би-Си изјавија дека ова е „втора ужасна ноќ по ред“, под дополнително бомбардирање од страна на Израел, а оган бил забележан во правец на аеродромот Мехрабад во Техеран.

И израелската војска продолжува да дава информации за својата широко распространета кампања на бомбардирање – чии бранови имаат насочено локации низ Иран и Либан.

Во Израел утрово, поточно во Ерусалим и Тел Авив, се огласија сирени за воздушен напад, откако израелската армија објави дека нејзините одбранбени системи работат на пресретнување на ракети лансирани од Иран.

Услугите „делумно се обновени“ на Меѓународниот аеродром во Дубаи, откако најпрометниот аеродром во Емиратите претходно ги суспендираше сите услуги, како и авиокомпанијата „Емирати“, поради напад со дрон утрово.

И човечката цена од оваа седумдневна војна продолжува да биде во фокусот. Амбасадорот на Иран во ОН вели дека најмалку 1.332 цивили се убиени во нападите во земјата. Министерството за здравство на Либан вели дека најмалку 217 лица се убиени во израелските напади, а првите реагирачи во Израел велат дека таму се убиени 10 лица.

