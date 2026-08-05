Трамп се соочува со историска одлука за Иран: Тој е во војна во која не може да си дозволи ниту да победи ниту да изгуби

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Си-Ен-Ен дава анализа на одлуките на американскиот претседател Доналд Трамп во врска со нападот врз Иран, а на почетокот од анализата се наведува дека историјата би можела да ја смета неговата одлука за водење на оваа војна како грешка што го дефинира неговото претседателствување.

Сепак, тие веруваат дека тој досега избегнал една потенцијално ужасна грешка: масовно ескалирање на конфликтот над неговиот капацитет да го контролира.

Историјата покажува дека претседателите кои ги интензивираат војните во потрага по излез или за да го заштитат сопствениот престиж или угледот на Америка, тргнуваат по лизгава патека. Во Виетнам, Ирак и Авганистан, тие честопати го правеа тоа неволно, во војни во кои повеќе не можеше да се добие.

Ова не е прв пат Трамп да се најде на троен крстопат во војна која сега е поттикната од одбивањето на Иран да се предаде или сериозно да преговара.

Доколку дипломатијата продолжи да не успева, дали е подготвен трајно да ја продолжи досега нецелосната кампања на воздушни напади, кревко примирје и поморски блокади на САД и Иран, кои продолжуваат, но не ја завршуваат војната? Или ќе ја засили американската офанзива со укинување на сопствените ограничувања и преместување надвор од претежно воените цели за уништување на иранските цивилни и инфраструктурни средства?

Третата опција би била длабоко болна: прифаќање дека тој и Соединетите Држави најдобро ќе бидат во можност да ги намалат загубите и да се откажат од конфликтот без решени главни цели.

Секое прашање нуди непријатни политички и стратешки одговори, што објаснува зошто тој сè уште е заглавен во војна што не може да си дозволи да ја добие и не може да си дозволи да ја изгуби. Мерка за тешката ситуација во Америка е тоа што Пентагон испратил барање до група воени аналитичари за нови идеи за тоа како да се казни Иран, според ексклузивен извештај на Си-Ен-Ен.

Трамп предупредува дека ќе го „обезглави“ Иран

Фрустрацијата на Трамп зрачеше од неговиот профил на Truth Social во понеделникот откако Иран го отфрли неговиот последен потег. Тој ги откажа ветените катастрофални напади за викендот откако по којзнае кој пат изјави дека договорот може да биде неизбежен.

„Раководството на Иран е неверојатно дволично!“, изјави Трамп, иронично повторувајќи ги поплаките на репресивната Исламска Република за неговата принудна дипломатија. До попладнето, Трамп се врати со закани.

„Ова е последна шанса за нив да потпишат добар документ“, рече тој во Овалната соба.

Но, неговото предупредување дека Иран ќе се соочи со „обезглавување“ покрена сопствено прашање. Што ќе направи тој ако повторно биде игнориран?

Секоја поголема ескалација би била ризик за Трамп, бидејќи нема знаци дека Техеран може да биде бомбардиран во преговори.

Иран веројатно би одговорил на нападите врз неговите мостови, електрани и друга инфраструктура со уништување на слични цели на териториите на сојузниците на Америка во Заливот, продлабочувајќи ја економската цена на војната. Се чини дека регионалните лидери го започнаа токму ова сценарио со Трамп во текот на викендот.

„Бевме подготвени да тргнеме. И тие се јавија. И покрај тоа, се јави Саудиска Арабија. И се јавија ОАЕ. Се јавија Катар“, рече Трамп. Теоретски, Трамп би можел да ја искористи американската морнарица за да го отвори Ормутскиот теснец. Но, ова би ги изложило американските бродови на ракети и беспилотни летала. Копнените операции против центарот за извоз на нафта на островот Харк или за потиснување на иранските сили од теснецот би можеле да бидат крвави.

Изминатите 60 години покажаа како влоговите експоненцијално растат кога воздушната војна се претвора во копнена војна. Конфликтот изгледа поинаку за Американците дома. Политичките трошоци растат како што се зголемуваат жртвите, нешто што Трамп не може да си го дозволи во неделите пред среднорочните избори. И кога војниците умираат барајќи стратегија за излез, нивните жртви можат парадоксално да ја продолжат војната, бидејќи не смее да изгледа дека тие жртви биле залудни.

Многу претходни претседатели достигнаа пресвртници како оние на Трамп. Иако конфликтите во Виетнам, Ирак, Авганистан и конфликтот на Трамп со Иран започнаа на различни начини, сите тие се сведуваат на равенката „лош статус кво, ескалирај или замини“.

И ниеден претседател не сака да биде запаметен по губење на војна.

Додека Џонсон и Буш се движеа по лизгавата патека

Во 1965 година, претседателот Линдон Б. Џонсон се бореше со проширувањето на Виетнамската војна што ја наследи од убиениот претседател Џон Ф. Кенеди.

„Не мислам дека нешто ќе биде толку лошо како губење. И не гледам никаков начин за победа“, рече Џонсон. Но, Џонсон сепак нареди операција „Тркалачка гром“, го ескалираше бомбардирањето на Северен Виетнам и испрати уште десетици илјади млади Американци во пеколот.

Требаше да го послуша заменик-државниот секретар Џорџ Бол, кој напиша во недатиран меморандум дека откако САД ќе претрпат жртви, ќе бидат заглавени во „речиси непоправлив процес“ и ќе доживеат „национално понижување“ ако не ги постигнат своите цели.

Бол, кој ја предвиде бездната што претстои, тврдеше дека САД ќе нанесат посериозна штета на своето глобално лидерство со продолжување на војната отколку со усвојување на „внимателно осмислен курс кон компромисно решение“.

Војната ги прекина надежите на Џонсон за втор избран мандат, а Ричард Никсон ја наследи Виетнамската војна по победата на изборите во 1968 година. Многу историчари тврдат дека тој и советникот за национална безбедност Хенри Кисинџер веќе заклучиле дека победата е невозможна, но продолжиле да се борат со надеж дека ќе ги дефинираат условите за повлекување, залуден обид за зајакнување на антикомунистичкиот Јужен Виетнам и избегнување на впечатокот за американски пораз.

„Ако, кога ќе дојде најлошото, најмоќната нација во светот, Соединетите Американски Држави, се однесува како сиромашен, беспомошен џин, силите на тоталитаризмот и анархијата ќе ги загрозат слободните нации и слободните институции низ целиот свет“, изјави Никсон пред нацијата на 30 април 1970 година, објаснувајќи ја својата одлука да ја прошири војната во Камбоџа.

Повеќе од 20.000 Американци ќе загинат во Виетнам за време на претседателствувањето на Никсон. Последните американски борбени трупи ја напуштија земјата во 1973 година, а последниот американски персонал беше евакуиран за време на падот на Сајгон во 1975 година, под претседателот Џералд Форд.

Повеќе од 30 години подоцна, претседателот Џорџ В. Буш го одржа своето воено обраќање до нацијата. Тој ја прифати одговорноста за направените грешки, но во 2007 година предупреди дека „неуспехот во Ирак би бил катастрофа за Соединетите Американски Држави“. Тој најави испраќање на уште илјадници војници за да им помогнат на ирачките вооружени сили во борбата против бунтовниците.

Историјата сè уште не ја донела својата конечна пресуда за таа операција. Борбата против бунтовниците функционираше во некои области. Но, прашањето дали американските жртви беа оправдани е мачно, бидејќи Соединетите Држави на крајот целосно ќе се повлечат.

Претседателот Барак Обама беше избран со ветување да ги прекине вечните војни на Америка. Но, осум години по нападите од 11 септември што ги одведоа САД во Авганистан, тој најави сопствен пораст на трупи за да го сврти моментумот на Талибанците и конечно да ја уништи Ал Каеда. Свесен за стапицата на ескалација што ги фати Џонсон, Никсон и Буш, тој вети дека ќе започне со повлекување на трупите кон средината на 2011 година. Критичарите велат дека крајниот рок ги охрабри непријателите на Америка да чекаат САД да си заминат.

Трамп ги доби изборите осудувајќи го видот на војна со која сега би можел да се соочи.

Модерната американска кавга ги обликуваше жестоките критики на Трамп што му помогнаа да ја освои Белата куќа во 2016 година. Четири дена пред да биде избран за претседател, тој ги нападна „војните што никогаш не завршуваат, војните што никогаш не ги добиваме“. Но, за време на неговиот прв мандат, Трамп нареди зголемување на сопствените трупи во Авганистан во обид конечно да ја заврши војната.

„Мојот првичен инстинкт беше да се повлечам, а историски гледано, сакам да ги следам моите инстинкти“, рече тој. Помалку од три години подоцна, тој го обвини својот прв министер за одбрана, Џејмс Матис, за одлуката, велејќи: „Му дадов повеќе луѓе за краток временски период и тоа не функционираше“.

Сега, Трамп се соочува со уште една од осамените пресметки што ги сумираше во своето национално обраќање за Авганистан во 2017 година: „Цел живот слушам дека одлуките се многу различни кога седите зад биро во Овалната соба“.

Војната во Иран не е на Буш. Тој е на Трамп. И тој ќе го одреди своето наследство и судбините на многу животи надвор од Белата куќа, заклучува Си-Ен-Ен.

The post Трамп се соочува со историска одлука за Иран: Тој е во војна во која не може да си дозволи ниту да победи ниту да изгуби appeared first on Во Центар.

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