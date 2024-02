Уапсена жена откако испратила 159.000 пораки на маж! Имаа само 1 состанок и потоа почна демнењето

0 SHARES Сподели Твитни

Жаклин Адес станала опседната со момче со кое отишла на состанок, па дури и упаднала во неговата куќа и се капела во неговата када.

Жаклин Адес (31) беше уапсена во Аризона за следење откако испратила 159.000 пораки на маж што го запознала на интернет по нивниот еден состанок во 2017 година. Полицијата во Рајската долина пријавила четири случаи кога Жаклин отишла кај мажот или на работното место, помеѓу јули 2017 и мај 2018 година.

Во април, маж кој бил надвор од земјата ја открил во неговиот дом преку видео надзор додека се бањала. Жаклин беше обвинета за прекршување, ослободена и продолжи да испраќа заканувачки пораки во кои изразува насилна намера. Таа беше уапсена на 8 мај и се соочува со кривични пријави за следење и закани.

Адес даваше изјави, а кога новинар ја праша дали мисли дека испраќањето толку пораки на тој човек е „малку претерано“, таа одговори:

– Љубовта е претерана работа. Адес рече дека знаела дека нејзините изјави се „луди“, но таа останала на нив.

View this post on Instagram A post shared by WASTED (@wasted)

Ако сака да одам во затвор, треба да бидам во затвор – им рекол Адес на новинарите и додал:

– Го ценам тоа. Тој е лесен, јас сум љубов. Тој знае што да прави и јас ги почитувам правилата. Се чувствував како да ја запознав мојата сродна душа и се беше како што беше – изјави Адес во тогашното интервју за медиумите.

– Мислев дека ќе го направиме она што го направија сите други и ќе се венчаме и се ќе биде во ред, но тоа не се случи.

На прашањето дали е луда, Адес едноставно рече:

– Не, јас сум личноста која ја откри љубовта.

На неа и била извршена психијатриска евалуација, каде било утврдено дека има психички проблеми, па обвинението е повлечено, а родителите ја однеле на лекување.

Според веб-страницата за онлајн некролози, Жаклин починала во 2021 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: