Удар за Трамп – повеќето царини се прогласени за нелегални

Поделениот американски апелационен суд во петокот пресуди дека повеќето од царините што ги воведе Доналд Трамп се нелегални, поткопувајќи го обидот на американскиот претседател да ја користи царинската политика како клучна алатка во насочувањето на меѓународната економска политика.Судот дозволи царините да останат во сила до 14 октомври, за да ѝ се даде можност на администрацијата на Трамп да поднесе жалба против одлуката до Врховниот суд на САД.Одлуката влијае на „реципрочните“ тарифи на Трамп воведени врз повеќето земји во светот, како и на тарифите врз Кина, Мексико и Канада, објави Би-Би-Си .За време на неговиот втор мандат, 79-годишникот ја претвори царинската политика во столб на американската надворешна политика, користејќи ја за вршење политички притисок и преговарање за трговски договори со земјите што извезуваат во Соединетите Држави.Тарифите ѝ дадоа на администрацијата на Трамп предност во добивањето економски отстапки од трговските партнери, но во исто време ја зголемија нестабилноста на финансиските пазари – важен индикатор за ризик на инвестициската сцена.Трамп изрази жалење за одлуката, велејќи дека ја донел „многу пристрасен“ суд, и напиша во „Социјална вистина“ дека „доколку овие царини некогаш исчезнат, тоа би била целосна катастрофа за земјата“.Тој, исто така, предвиде дека одлуката ќе биде поништена на следната судска инстанца, велејќи дека очекува царините да останат на сила „со помош на Врховниот суд“.Инаку, Трамп воведе и нова царинска тарифа за Косово, која достигна 10 проценти.

