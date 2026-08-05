ФОРМУЛА 1 И НЕПРАВДАТА КОН УБАВИТЕ ДЕВОЈКИ КОЈА СÈ УШТЕ ПРОДОЛЖУВА: Поминаа осум години од контроверзната одлука, а за нив сè уште се зборува!

0 SHARES Сподели Твитни

Одлуката на натпреварувањето да ги укине „грид девојките“ беше критикувана од возачите, медиумите и самите жени кои ги загубија своите работни места.

Формула 1 со право е наречена „најголемиот циркус во светот“.

Огромна сума пари се вртат секоја сезона во Формула 1 , па затоа не е ни чудо што голем број познати луѓе, па дури и повеќе непознати, сакаат да бидат во друштво на најдобрите возачи во светот.

Ужасна одлука

Сериозните фанови на Формула 1 и сè што се случува во неа и околу неа, не можат да зажалат за одлуката поврзана со укинувањето на „грид девојките“. Убавицата што ги красеше боксовите на Ф1 тимовите, пред секој тренинг и трка.

Формула 1 официјално ја укина традицијата на „грид девојки“ на почетокот од сезоната 2018. Раководните лица на натпреварувањето ја критикуваа нивната одлука, која беше критикувана од возачите, медиумите и јавноста, бидејќи овој обичај повеќе не се вклопува во современите општествени норми и визијата на брендот. Па, што и да значи тоа…

И како сето тоа започна? И како убавиците почнаа да се појавуваат со тимовите од Формула 1? Првото појавување на девојки за промотивни цели датира од Јапонија кон крајот на 1960-тите, кога моделот Роза Огава стана заштитно лице на спонзори на трки.

Шестдецениска традиција

Праксата брзо се прошири низ целиот свет и стана постојан дел од Формула 1 во текот на 1970-тите. Девојките се ангажираат како промотивни модели за спонзори. На стартната линија (решетката), убавиците држеа знаци со имињата на возачите и броевите на автомобилите, ги заштитуваа возачите од сонцето со чадори и направија ѕид пред да се искачат на подиумот.

И тоа траеше речиси 60 години. Но… Со доаѓањето на новите американски сопственици, компанијата „Либерти Медиа“, беше донесена радикална одлука целосно да се укинат „грид девојките“. Менаџментот сметаше дека практиката е застарена, промовираше објективизација на жените и испрати погрешна порака во ерата на инклузивност и привлечност кон помладата, семејна публика.

Себастијан Фетел се бореше за правата на девојките на гридот во Формула 1

Бунт на возачот

Нивната одлука ја подели јавноста. Додека некои ја поздравија модернизацијата, дотогаш традиционални фанови, некои возачи, како Себастијан Фетел , но и девојките кои ја работеа таа работа, остро ја критикуваа забраната, бидејќи остави многу модели без добро платена работа. Најгласниот критичар беше токму Фетел, четирикратен светски шампион во Формула 1.

И други го кренаа својот глас. Интересен е примерот со Луис Хамилтон . Тој еднаш ја објави својата поддршка за девојките на социјалните мрежи пред трката во Монако, само за да ја избрише неколку часа подоцна. После тоа, беше доста претпазлив во своите изјави на оваа тема. Пјер Гасли , тогашен млад возач на Торо Росо, беше многу похрабар, па истакна дека жали за оваа одлука, бидејќи девојките се дел од „ДНК кодот и гламурозната страна на Формула 1“.

Тој не се плашеше да ги поддржи девојките – Кими Раиконен

Поддршката за легенди не е валидна.

Познат по својот директен став, Кими Раиконен кратко коментираше дека никој не го прашал за мислење, туку дека сметал дека девојките ја направиле патеката поубава и дека целата дискусија била претерана. Нико Хилкенберг беше сосема отворен, велејќи им на медиумите дека отстранувањето на девојките е „чекор назад за спортот“ и дека е голема штета да се отстрани визуелна декорација што навивачите ја обожаваа од патеката.

Ники Лауда , легендарниот трикратен шампион и шеф на тимот на Мерцедес во тоа време, беше најстрог, нарекувајќи ја одлуката „целосно луда и насочена против жените“, додавајќи дека на овој начин на жените им се одзема правото да ја изберат работата што сакаат да ја работат. Берни Еклстоун, поранешниот сопственик на Формула 1, остро ги критикуваше новите сопственици (Либерти Медиа), наведувајќи дека современото општество станува премногу пуританско и дека девојките не навредиле никого, туку само придонеле за спектаклот.

Eddie Jordan Boss of the Jordan Formula 1 team and the model Jordan aka Katie Price at the Malaysian GP, Sepang (2000) pic.twitter.com/A6dsWTQOJY— Great British Getty Images (@shitbritishpics) March 20, 2025

Кети Прајс направи кариера од тоа.

Преку оваа работа, многу девојки изградија успешни кариери во манекенството, на телевизија или во бизнисот, додека некои светски ѕвезди ги направија своите први чекори токму на жешкиот асфалт на Формула 1. Англичанката Кети Прајс , гламурозна манекенка, стана апсолутна сензација кон крајот на деведесеттите и почетокот на 2000-тите како лице на ексцентричниот тим на Џордан во Ф1 под водство на Еди Џордан . Нејзините фотографии од патеката ја лансираа на самиот врв на светскиот шоубизнис.

Мелинда Месинџер , исто така таблоидна ѕвезда и телевизиска личност, со години работеше како главна девојка на тимот Џордан Ф1. Подоцна изјави дека тоа е одличен и забавен начин за заработка, иако била свесна дека моделите биле таму првенствено како „декорација“.

View this post on Instagram A post shared by REVOLUXE (@revoluxestudios)

Кој се сеќава на Џоди, Мишел, Луси, Кили…

Џоди Марш , друга Британка, е запаметена по нејзиното посебно појавување на патеката Силверстоун во 2003 година, кога ја промовираше официјалната видео игра од Формула 1 „PlayStation 2“, облечена во раскопчано тркачко одело. Мишел Марш, Луси Пиндер, Рајан Сагден, Кејти Даунс, Кајли Хејзел, Луиз Колет .

Ребека Купер и Лорен-Џејд Поуп станаа најпознатите лица на отпорот против забраната во 2018 година. Ребека, која работеше како петкратен модел во Ф1, и Лорен-Џејд, која работеше осум години, предизвикаа огромна јавна дебата на социјалните медиуми, обвинувајќи ги феминистичките организации дека им ја одземаат работата што ја сакале и која била нивен личен, слободен избор.

Традицијата е нарушена и непочитувана

Во овој момент, шансите „грид девојките“ во нивната традиционална форма официјално да се вратат во Формула 1 се практично непостоечки. Управното тело на спортот, Либерти Медиа, и Меѓународната федерација за автомобилизам (ФИА) цврсто стојат зад својата одлука од 2018 година и немаат намера да ја променат.

Луѓето што денес ја водат Формула 1 се обидоа да ги заменат „грид девојките“ со „грид момчиња“. Наместо модели, на стартната линија беа донесени млади локални возачи на картинг и јуниори од понизок ранг, со цел да се промовира развојот на мотоспортот кај најмладите.

The post ФОРМУЛА 1 И НЕПРАВДАТА КОН УБАВИТЕ ДЕВОЈКИ КОЈА СÈ УШТЕ ПРОДОЛЖУВА: Поминаа осум години од контроверзната одлука, а за нив сè уште се зборува! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: