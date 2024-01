ФРИЗУРА КОЈА ВЕЌЕ ГИ РУШИ СИТЕ РЕКОРДИ? Таа има голема ПРИЧИНА да биде најбарана во 2024 година! (ФОТО, ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Социјалните мрежи се преплавени со хаштагот „brownie batter brunette“, фризурата која се предвидува дека ќе биде најпопуларна во 2024 година.

Новата година е време на нови решенија и промени кои никогаш не се на место. Како и секогаш, оваа лекција жените веднаш ја научија поради фризурата која ги преплави социјалните мрежи. Наречена е “brownie batter brunette” и ја има предноста што ја направи вирален хит – лесно се одржува. Станува збор за темна чоколадна боја со посветли прамени, а фризерите истакнаа дека одлично се прилагодува на различните подтонови на кожата.

Инстаграм и ТикТок веќе ги прикажуваат дамите кои се одлучиле за оваа промена, а како што стојат работите, изгледа дека оваа фризура ќе стане најбарана во 2024 година. Ниту бринетите, ниту плавушите не можеа да одолеат, а причината е што лесно се одржува и со тоа ја олеснува секојдневната рутина за убавина на сите дами.

Сенката “brownie batter brunette” има темна основа на корените. Потоа постепено преминува во топла боја, додека на самите краеви станува неутрална. Фризерите истакнуваат дека оваа фризура изгледа „богато и луксузно“ и препорачуваат неколку руси прамени кои ја истакнуваат убавината на лицето. Исто така, доколку се одлучите за оваа фризура, тогаш треба да знаете дека нема да мора често да одите на фризер.

