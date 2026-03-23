ХАОС ВО КУМАНОВО: Крвава пресметка на теренот! Играч и татко брутално претепаа тренер пред сите!

Спортскиот дух во Куманово е згазен по невидениот инцидент што ја згрози македонската јавност. Она што требаше да биде рутински тренинг или натпревар, се претвори во сцена од акционен филм, каде жртвата беше тренерот, а напаѓачите – оние од кои најмалку се очекуваше!

Според првичните информации, тензиите на теренот ескалирале во момент кога еден од играчите, незадоволен од одлуките на својот стратег, решил физички да се пресмета со него. Но, шокот не застанува тука – во „акцијата“ веднаш се вклучил и таткото на играчот, кој наместо да го смири својот син, заедно со него го нападнал тренерот, нанесувајќи му сериозни повреди.

Сведоците велат дека глетката била ужасна, а тренерот бил затечен од агресивноста на семејниот тандем. Случајот е веднаш пријавен во СВР Куманово, каде полициски службеници веќе преземаат мерки за расчистување на овој срамен настан. Оваа тепачка го отвора прашањето: Каде оди македонскиот спорт кога родителите и децата ги решаваат недоразбирањата со тупаници наместо со дисциплина?

Јавноста е во неверување и бара најстроги казни за сторителите. Дали овој напад ќе значи крај на кариерата за младиот играч и дебела кривична пријава за неговиот татко? Истрагата е во полн ек, а се чекаат официјални извештаи за здравствената состојба на претепаниот тренер.