Хрватска забранува продажба на енергетски пијалоци на лица под 18 години

Хрватскиот парламент ги одобри измените на Законот за трговија, со кои на локалните власти им се дава овластување да ја регулираат продажбата на алкохолни пијалоци во продавниците.

Се наведува дека хрватската држава забранила продажба на алкохол и енергетски пијалоци на лица под 18 години.

Измените на Законот за трговија беа едногласно одобрени од пратениците.

Според измените, единиците на локалната самоуправа ќе можат да одлучуваат за часовите на продажба на алкохолни пијалоци на нивната територија, преку претставнички тела.

Овие одлуки ќе бидат донесени за заштита на јавното здравје, јавниот ред и мир, културното наследство или животната средина.

Законот, исто така, ја зајакнува заштитата на малолетниците, принудувајќи ги продавачите да не продаваат алкохол или енергетски пијалоци ако проценат дека купувачот е под 18 години, освен ако не ја докаже својата возраст со документ за идентификација.

