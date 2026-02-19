Цеца откри детали од ромските свадби: „Никогаш не одбивам бакшиш“

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Светлана Цеца Ражнатовиќ откри детали од своите настапи на прославите на ромските семејства..

Водителот Урош Божиќ претходно изјави дека доживеал непријатна ситуација поради Цеце , бидејќи пејачката ги замолила водителите да го заклучат во соба. Како што тврдеше, на Цеце ѝ било срам да настапува на таква забава, но сега за прв пат проговори за тоа.

– Кога станува збор за бакшиш, тоа е нешто што претставува чест и знак дека она што го правиш, го правиш добро. Настапувам сто години, а се случува да настапувам и на приватни прослави и на ромски свечености, кои за мене претставуваат забава, луксуз и богатство – рече Ражнатовиќка во емисијата „Цеца шоу“ и додаде:

Секогаш настапувам до еден час. Случајно добивам бакшиш, кој често го давам на бендот, но никогаш не одбивам да го прифатам. Мислам дека со тоа би навредил некого.

