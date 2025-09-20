ЦУК: Во пожарот кај Батинци активирани сите расположливи државни ресурси – не претставува закана за жителите и околните објекти

Локализиран е пожарот во село Батинци, општина Студеничани, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК).

– По избувнувањето на пожарот во близина на село Батинци, благодарение на брзата реакција и координацијата на компетентните екипи, огнот е ставен под контрола и моментов не претставува закана за жителите и околните објекти, се наведуав во соопштението.

Директорот на ЦУК Мухамед Али бил на местото на пожарот и ја координирал целата акција. За справување со пожарот биле активирани два авиони-ератрактори, еден хеликоптер на Министерството за внатрешни работи, како и единиците на пожарникарите од Скопје, кои, како што се наведува, со висока професионалност успеаја да го локализираат жариштето.

Екипите остануваат на терен за следење на ситуацијата до целосно гаснење на пожарот и за спречување на евентуално повторно активирање.