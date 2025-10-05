Често забораваме да го исчистиме овој предмет во домот: Посебно е потребно во постудените денови

0 SHARES Сподели Твитни

Главната намена на чергата за врата е да ги чисти вашите чевли и да спречи нечистотија да влезе во вашиот дом однадвор. Сепак, често забораваме дека овој предмет треба редовно да се чисти, особено на есен кога улиците се влажни и паднатите лисја се лепат за вашите чевли.

Кога ќе ја земете предвид неговата примарна функција, таа многу брзо се валка и затоа бара темелно чистење од време на време.

Чистењето на подлогата за врата е особено важно во постудениот дел од годината, кога тротоарите, патиштата и тревниците се повлажни и полни со лисја, сол и друга нечистотија, што на крајот внесува штетни микроорганизми во вашиот дом.

Пред да започнете со чистење на подлогата за врата, подгответе правосмукалка, градинарско црево или кофа со вода и четка. Исто така, чаша пченкарен скроб за темелно чистење.

Откако ќе ја истресете целата сува нечистотија од подлогата за врата, време е да ја усисате. Ова ќе отстрани сè што не паднало. За влажно чистење, користете градинарско црево со силен млаз или навлажнете го со вода од кофа и истријте со четка. Доколку вашата подлога има чуден мирис, посипете ја со сода бикарбона и оставете ја да отстои 10 минути пред да ја истриете со четка. Не заборавајте темелно да ја исплакнете потоа.

Откако темелно ќе ја исчистите и исплакнете подлогата, посипете ја со неколку лажици пченкарен скроб. Ова ќе ја апсорбира влагата и ќе помогне побрзо да се исуши, спречувајќи ја можноста за мувла и мириси. Оставете ја да отстои неколку часа, а потоа повторно усисајте.

Без оглед на видот на подлогата што ја имате, се препорачува да ја истресете и усисате еднаш неделно за да ја отстраните нечистотијата и прашината.

