Чистела згради со мајка и пред славата: Поминала низ агонија, денес ужива во стан од 400.000 евра

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Пред да стане ѕвезда, Теодора Џеверовиќ чистела згради со својата мајка.

Уште од самиот почеток на својата кариера, пејачката Теодора Џеверовиќ имаше јасна желба да изгради име и да стане голема ѕвезда, а денес може да се каже дека е на добар пат да успее во тоа.

Успесите и хитовите на Теодора, додека времето сè уште не покажало колку долго ќе трае нејзиното патување на домашната музичка сцена. Покрај вокалните способности, таа го привлекува вниманието на јавноста и со својот изглед, а често споделува фотографии од тренинзи на социјалните мрежи и покажува колку вложува во својата форма.

Сепак, нејзиниот живот не бил секогаш во центарот на вниманието. Пред да стекне популарност, Теодора поминала низ тешки периоди со нејзината мајка и работела заедно со неа на разни работни места за да си ја обезбедат егзистенцијата .

Таа мораше да се пресели во Панчево

Нејзината мајка, Гордана Џеверовиќ, еднаш рекла дека по семејна расправија останала без покрив над главата, па таа и нејзините деца морале да се преселат во Панчево и да започнат нов живот.

„Кога сестрите сакаа да ме испратат во лудница, отидов со моите деца во Панчево од Качарев и станав станар. Кога влегов во зградата во која се вселив, видов дека сè е валкано и запуштено, па решив со Теодора да чистиме сè. Набргу потоа, се договорив со станарите дека тоа ќе го правиме редовно за плата, што ни беше корисно за плаќање на комуналиите“, рече Гордана, по што не недостигаа коментари на Твитер.

„Теодора беше чистачка (пред популарноста)“ , изјавија тие со восхит, а потоа ја пофалија нејзината борба низ животот.

Инаку, таа е сопственичка на стан во Белград, кој, како што истакнува, успеала да го купи со свои напори во 2021 година. Вели дека е особено горда на ова бидејќи имотот го обезбедила без ничија помош.

По станот во Вишњичка бања, Теодора сега стана сопственичка на луксузен дуплекс во Белград на вода , сместен на 21-ви кат, за кој, според извештаите, издвоила дури 400.000 евра.

Еве како изгледа нејзиниот стан:

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