Шпанската тајна служба објави податоци: „Мароко организираше инвазија на 60.000 мигранти во Сеута, станува збор за одмазда“

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Во својот извештај, шпанската тајна служба го обвини официјален Рабат дека минатонеделниот упад на 60.000 мигранти во градот Сеута бил извршен по иницијатива на мароканската влада.

Според весникот „Блик“, овој потег требало да биде чин на одмазда, што дополнително ги зголеми тензиите меѓу Шпанија и Мароко, иако мароканската страна цврсто негира каква било одговорност за овие настани.

Весникот „Блик“ наведува дека неколку факти укажуваат дека станува збор за одмазда и политички притисок од Мароко врз Мадрид. Шпанскиот премиер Педро Санчез неодамна беше во официјална посета на Алжир, геополитичкиот ривал на Мароко.

Покрај тоа, Рабат ги смета Сеута и Мелиља, две шпански енклави во Северна Африка, за своја територија. Мароко наводно ја искористило моменталната мигрантска криза за да ги доведе своите претензии кон овие два града, кои ѝ припаѓаат на Шпанија уште од средниот век, во центарот на светското внимание.

Мароканското Министерство за внатрешни работи ги отфрли обвинувањата на шпанската разузнавачка служба и наведе две различни причини за кризата во Сеута. Според нивните тврдења, приливот на мигранти не бил организиран, туку бил спонтано предизвикан од лажни информации на социјалните мрежи, заедно со погрешно толкување на пресудата на шпанскиот Врховен суд од 8 јули. Потоа судот одлучи дека властите во Сеута не смеат веднаш да ги вратат во Мароко оние што пливаат или не ја преминуваат граничната бариера, туку дека секој случај мора да се решава поединечно.

Младите Мароканци ја сфатија оваа пресуда како знак дека Шпанија ќе ги пречека со раширени раце, додека шверцерските банди ја рекламираа Сеута како бесплатен влез во Европа. Шверцерите дури споделија информации за места каде што можат да се купат нуркачки очила и елеци за спасување во објави на Фејсбук и ТикТок.

Предупредувања од разузнавањето и потценета криза

И покрај негирањата од Рабат, шпанската тајна служба тврди дека мароканската влада ја олеснила и ја спроведела мигрантската криза. Од средината на јули, шпанското разузнавање го предупредува Министерството за внатрешни работи за зголемениот број луѓе кои се обидуваат да допливаат до Сеута по должината на брегот.

Градоначалникот на Сеута, Хуан Хесус Вивас, на почетокот на минатата недела итно побара помош од владата во Мадрид и побара прогласување вонредна состојба поради бранот мигранти, со оглед на тоа што стотици луѓе пристигнуваат во градот секој ден. Владата во Мадрид очигледно ја потценила ситуацијата, иако останува прашањето како можела да се подготви за пристигнувањето на десетици илјади луѓе за само еден ден.

Сеута, исто така, доживеа голем мигрантски бран во мај 2021 година, кога околу 10.000 мигранти пливаа по брегот од Мароко за само два дена. Во тоа време, фактот што мароканската гранична полиција не ги спречи мигрантите на пат кон шпанска територија придонесе за ситуацијата, што доведе до сериозно влошување на шпанско-мароканските односи.

Односите меѓу двете земји беа нарушени и од информацијата дека Шпанија обезбедила болничко лекување за лидерот на бунтовничкиот фронт Полисарио, Брахим Гали, кој се заразил со ковид-19. Од 1970-тите, фронтот Полисарио се бори за независност на Западна Сахара, територија која е претежно контролирана од Мароко, додека помал дел е контролиран од бунтовници.

The post Шпанската тајна служба објави податоци: „Мароко организираше инвазија на 60.000 мигранти во Сеута, станува збор за одмазда“ appeared first on Во Центар.

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