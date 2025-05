Ѕвездата од „Педесет нијанси сиво“ на OnlyFans: Еве како планира да заработува пари 

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Дакота Џонсон, ќерка на славниот пар Мелани Грифит и Дон Џонсон, планира да отвори сметка на платформата за возрасни.

Таа заработила богатство од филмови, вклучувајќи ја и франшизата „Педесет нијанси сиво“, но сега актерката Дакота Џонсон е заинтересирана да отвори свој профил на платформата OnlyFans .

Dakota Johnson reveals that Pedro Pascal told her to open an OnlyFans account: “[He said] that I could just like wiggle my toe and make money. Should I do that?” (via https://t.co/FeR4VmDiOD) pic.twitter.com/5fem4aKtWt — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) May 18, 2025

Таа призна дека била „интригирана“ од тврдењето на нејзиниот колега од „Материјалистот“ Педро Паскал дека, ако отвори сметка, може „само да мрдне со прстот на ногата и да заработи пари“, открива RadarOnline.com.

Кога Џонсон беше прашана за совет што да прави ако го фатите вашето момче како ги гледа моделите на OnlyFans, актерката одговори: „OnlyFans е место каде што луѓето одат да гледаат како луѓето прават чудни работи. Дали моделите на OnlyFans се згодни? Да.

“Dakota Johnson Reveals Pedro Pascal told her she should start an Onlyfans because she has nice feet “Pedro Pascal Told Me That I Should Start An Onlyfans.That I Could Just Like Wiggle My Toe And Make Money.” pic.twitter.com/KNIvTgZQPY— 🖤 Physical Media Forever 🖤 (@VHSDVDBLURAY4K) May 18, 2025

Таа додаде: „Педро Паскал ми рече дека треба да имам OnlyFans и дека можам само да мрднам со прстот на ногата и да заработувам пари. Дали треба да го направам тоа?

“Таа изгледаше заинтригирана од идејата и призна: „Ќе признаам, би ги погледнала моделите на OnlyFans на Инстаграм за да знам како да го направам тоа. Звучи интересно.

“Кога Дакота ќе се појави на OnlyFans, наскоро ќе дознаеме, исто како што е неоспорен факт дека оваа платформа стана „златен рудник“ за некои познати личности – Дениз Ричардс, Карди Би, Лили Ален и многу други не кријат дека заработуваат пари на OnlyFans.



