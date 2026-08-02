Ја роди својата внука на 52 години: „Не сакав да правам сензација“

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По години неуспешни обиди да има дете, најголемата помош на Бријана Локвуд беше нејзината мајка, која ја роди својата внука на 52-годишна возраст.

Џули Лавинг се најде на насловните страници на американските медиуми во 2020 година. Нејзината одлука да ја роди својата ќерка предизвика големо внимание во јавноста.

„Не направивме голема работа од самиот почеток, едноставно се случи“, вели Бријана Локвуд, мајка на петгодишниот Брајер.

Патот до раѓањето на Бриера беше многу тежок за Бриана Локвуд и нејзиниот сопруг Арон.

„Околу четири години бевме под интензивен третман за неплодност , сè додека конечно не се соочивме со тешкотии и не ни снемаа други опции“, се присети таа во интервју за „Пипл“.

Тие веќе имале ектопична бременост, четири неуспешни ембрионтрансфери и три спонтани абортуси. Сурогат мајчинството изгледало како последна шанса, но исто така се покажало дека е комплицирано и скапо.

Потоа Џули Лавинг неочекувано понуди да помогне.

„Мајка ми беше со мене на неколку прегледи во клиниката за неплодност и ме поддржа од самиот почеток. На крајот, ми предложи дека може да го направи тоа“, рече Бријана.

„Немав намера да направам сензација од тоа“

Иако ќерката првично сметала дека идејата е неизводлива поради возраста на нејзината мајка, докторот задолжен за случајот се предомислил кога ја видел физичката состојба на Џули.

„Трчаше маратони и е многу физички активна. Воопшто не изгледа толку стара“, објасни Бријана.

По серија прегледи, Џули Лавинг беше официјално одобрена како сурогат мајка . Во февруари 2020 година, ембрионот беше успешен, и наскоро 52-годишната жена беше главна тема на интернет.

„Не сакав да направам сензација од тоа. Само сакав да ја споделам радоста што конечно добив дете“, се присети Локвуд.

Нивната приказна стана вирална преку ноќ, а социјалните мрежи беа преплавени со позитивни и негативни коментари.

Породувањето не беше без компликации, па затоа беше неопходно да се изврши царски рез. Брајер е родена на 2 ноември 2020 година. Денес, петгодишното девојче многу добро ја знае приказната за своето раѓање. Тој има и помлада сестра Брин, која е родена од друга сурогат мајка.

За Џули, секое нејзино внуче е посебно, но таа има посебна врска со Брајер.

The post Ја роди својата внука на 52 години: „Не сакав да правам сензација“ appeared first on Во Центар.

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