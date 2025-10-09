4 трикови како да ги отстраните гребнатините од паркетот, ламинатот и намештајот од дрво !

0 SHARES Сподели Твитни

Гребнатини на дрвен мебел, подови или врати се честа појава со која се соочуваат сите.

Во повеќето случаи, гребнатини може да се отстранат со помош на алатки што ги има секое домаќинство.

Се разбира, тешко е целосно да се ослободите од поголемите гребнатини, но правењето да се помалку видливи е прилично едноставно.

Овие неколку мали работи ги решаваат вашите проблеми со изгребани дрвени површини. Пробајте го и видете сами.

Орев

Обичниот орев е едноставно, а во исто време и ефикасно решение за гребнатини на дрвениот мебел и подот.

За да ја спроведете постапката, извадете го оревот од лушпата, исечете го на половина и тријте една половина дијагонално го гребнатината. Потоа тријте ја гребената со прстот за да ја загреете површината и почекајте неколку минути дрвото да го апсорбира маслото од орев.

На самиот крај, исполирајте ја површината со мека крпа и нема да има гребнатини.

Мајонез

Ако нема само гребнатини на дрвената површина, туку и помали пукнатини, добро е да се користи мајонез. Пополнете ги пукнатините со мајонез, отстранете го вишокот и почекајте неколку дена.

Поради фактот дека овој производ е богат со масла и протеини, дрвото ќе отече, а пукнатината ќе се затвори самостојно. После тоа, извадете ги остатоците од мајонез кои не се апсорбирале и исполирајте ја површината.

Мешавина од маслиново масло и оцет

Оваа мешавина е лесна за подготовка дома. Ќе ви треба 1/4 чаша девет процентен алкохолен оцет и 3/4 чаша маслиново масло. Подготвениот раствор треба да се користи за да се избрише делот со гребнатини и да се избрише со чиста крпа откако ќе се исуши нанесената течност.

Јод

Ако мебелот е со темна боја, најлесен и најбрз начин е да ги премачкате гребнатинките со повидон јод. Во зависност од големината на гребнатини, треба да земете ушно стапче или стара четка за заби, да го натопите во јод и да ја поминете оштетената површина.

