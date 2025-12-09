Apple го претрпе најголемото заминување на директори од смртта на Стив Џобс, голема промена на власта е на прагот

0 SHARES Сподели Твитни

Apple влегува во периодот на најголемите промени на врвот на компанијата од 2011 година и смртта на Стив Џобс. За само неколку месеци, голем број клучни раководители објавија дека заминуваат или веќе ја напуштија компанијата, што претставува најсериозна кадровска реконструкција во ерата на Тим Кук .

Промените влијаат на најчувствителните делови од системот. Тоа се области како што се вештачката интелигенција, дизајнот, правните работи, екологијата и операциите , што директно влијае на идната насока во која ќе се движи Apple. Последиците од овие заминувања ќе се чувствуваат со години.

„Епл“ официјално потврди дека Лиза Џексон , потпретседател за еколошки и социјални иницијативи, како и Кејт Адамс , долгогодишна генерална советничка, ќе се пензионираат во 2026 година. Адамс заминува на крајот од следната година, додека Џексон ја напушта компанијата веќе следниот месец.

Кој го напушта Apple и зошто тоа менува сè

Нивното заминување е само дел од поширок бран што веќе сериозно ја потресе компанијата. Шефот на тимот за вештачка интелигенција на Apple, Џон Џанандреа, веќе го објави своето пензионирање. Директорот за дизајн на интерфејси , Алан Дај , кој го презеде дизајнот по заминувањето на Џони Ајв, се пресели во Мета под раководство на Марк Закерберг . Со него отиде и вишиот директор за дизајн, Били Сорентино .

Apple претрпе особено болен удар во секторот за вештачка интелигенција. Руоминг Панг , кој го водеше основниот тим за модели на вештачка интелигенција, отиде во Мета заедно со околу стотина инженери. Исто така, си заминаа Ке Јанг , раководителот за пребарување на вештачка интелигенција на Сири, и Џиан Жанг , задолжен за роботика.

Во јули, Џеф Вилијамс , долгогодишен директор за операции и човекот кој со години се сметаше за можен наследник на Тим Кук, Лука Маестриисто така се пензионираше . Ваква серија на заминувања не е евидентирана во модерната историја на Apple.

Се подготвува наследник на Тим Кук и голема реконструкција

Сите овие промени доаѓаат во време кога многу се зборува за наследувањето на Тим Кук , кој го води Apple од 2011 година. Кук наполни 65 години во ноември, а за време на неговиот мандат ја зголеми пазарната вредност на компанијата од околу 350 милијарди долари на дури 4 милијарди долари .

Според „Блумберг“, Џон Тернас се издвои како главен внатрешен кандидат, човекот задолжен за развој на хардвер за iPhone, iPad, Mac и Apple Watch уреди. За разлика од претходната практика компанијата да ја водат луѓе со силно оперативно искуство, Тернус доаѓа од чисто технолошки и хардверски свет , што се толкува како одговор на критиките поради неуспехот на проектот Apple Vision Pro, програмата Apple Car и послабите резултати од вештачката интелигенција.

Кејт Адамс ќе биде заменета со Џенифер Њустед , поранешната генерална советничка на „Мета“, која ќе ја преземе функцијата на 1 март 2026 година. Ова ги спојува правните и владините работи во „Епл“ , што дополнително ја менува структурата на управување.

На чело на дизајнот ќе биде Стивен ЛеМеј , ветеран во компанијата кој работел на сите клучни интерфејси на Apple од 1999 година, вклучувајќи го и првиот iPhone. Неговото доаѓање предизвика исклучително позитивни реакции во компанијата.

Во областа на вештачката интелигенција, Џанандреа ќе биде заменет од Амар Субрамања , кој доаѓа од Гугл, каде што со години ја водеше стратегијата за вештачка интелигенција.

Едно е сигурно, Apple во 2026 година нема да изгледа како Apple што го знаеме денес . Тимот што ја направи компанијата највредна во светот си заминува, а нови луѓе добиваат задача да го водат Apple низ период на криза со развој на вештачката интелигенција, регулаторни притисоци и потрага по следниот голем технолошки пробив.

