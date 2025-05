Apple и можноста за примена на нови силициумски батерии во нивниот тенок iPhone

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Концепт за iPhone Air од DALL-E / ChatGPT

Според извештај од Bloomberg, Apple очекува оваа година да воведе нови батерии со силициумска технологија, веќе прифатени од кинеските производители. Претпоставката е дека првиот уред со ваква батерија ќе биде iPhone Air. Името и моделот се сè уште неофицијални, но со оглед на различните извори на информации, верувам дека е малку веројатно Apple да не покаже тенка верзија на iPhone во септември.

Клучната „недостаток“ на овие уреди, кои како тренд можат да се насетат уште од оваа година, е намалениот простор за внатрешни компоненти, при што батеријата е еден од елементите кои ќе треба да бидат намалени. Стандардните телефони и сега често бараат полнење барем еднаш дневно, па новите со помали батерии може да се соочат со исти проблеми.

Прелиминарните тестови на Galaxy S25 Edge од Samsung покажуваат дека загриженоста околу издржливоста на батеријата на тенките уреди е оправдана, и потребно е да се полнат најмалку двапати дневно. Сепак, Apple намерава да ја примени новата батерија технологија со замена на графитот со силициум, со потенцијал за зголемување на капацитетот за 15% на истиот простор. Процесот на производство на овие батерии е доделен на компанијата TDK, која веќе го интензивира производството.

Почетната прогноза беше дека Apple ќе ги имплементира овие батерии дури следната година, но ќе видиме во септември какви ќе бидат вистинските чекори. Дополнително, се очекува Apple да ја имплементира вештачката интелигенција за оптимизирање на потрошувачката на енергија, со што би можела да ги максимизира перформансите на батериите базирани на silicium.

