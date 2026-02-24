iPhone 18 Pro пристигнува во сосема нова боја

0 SHARES Сподели Твитни

Додека јавноста се подготвува за пролетниот настан во март и премиерата на моделот iPhone 17e, познатиот аналитичар Марк Гурман веќе открива детали за далечната иднина. Според неговите информации, Apple интензивно тестира нова опција за серијата iPhone 18 Pro, која би можела да стане нов хит во продажбата. Станува збор за длабоко црвена нијанса која веројатно ќе биде позиционирана како главна боја на новата генерација премиум уреди.

Црвената боја како нов фаворит на публиката

Оваа темноцрвена нијанса не е сосема нов концепт за Apple, но се очекува да добие сосема нова длабочина и сјај на моделите iPhone 18 Pro. Гурман наведува дека компанијата веројатно ќе ја задржи популарната портокалова боја (Cosmic Orange), но црвената ќе доминира во рекламните кампањи. На овој начин, Apple сака да ја освежи палетата на своите најскапи модели, кои во последните години најчесто доаѓаат во намалени метални тонови .

iPhone Fold доаѓа само во класични тонови

Покрај деталите за стандардните модели, се појавија и информации за првиот телефон на компанијата што може да се витка. Спротивно на надежите на многу корисници, iPhone Fold веројатно нема да доаѓа во светли или забавни бои. Apple планира да го претстави овој револуционерен уред како врв на луксузот и елеганцијата. Затоа, клиентите ќе можат да избираат само помеѓу темно сива, црна и класични сребрено-бели варијанти.

Стратегија на луксуз пред забава

Одлуката iPhone Fold да се задржи во конзервативни бои ја одразува стратегијата на Apple за нови категории на производи. Компанијата сака нивниот прв модел што се витка да изгледа професионално и сериозно, оставајќи експерименти со бои за попристапни модели како што е серијата iPhone SE или стандардните верзии. Сребрените и црните бои се сметаат за безвременски класици кои дополнително ја нагласуваат премиум изработката и скапите материјали.

Што да очекувате во септември

Иако фокусот моментално е на мартовските новини, септември ќе ги донесе највозбудливите промени во последните години. Истовременото лансирање на серијата iPhone 18 Pro и долгоочекуваниот модел што се витка ќе означи нова ера за компанијата. Со нови бои и радикално различни формати на уреди, Apple планира да ја зајакне својата позиција на пазарот на луксузни телефони каде што конкуренцијата станува сè пожестока.

The post iPhone 18 Pro пристигнува во сосема нова боја appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: