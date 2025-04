0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Netflix Почнувајќи со најновата сезона на серијата „YOU“, Netflix воведе промени во начинот на прикажување на титловите. Сега, титловите на оригиналниот јазик на филмот или серијата се прилагодени за луѓе со оштетен слух. Како новитет, компанијата ќе презентира дополнителни титлови кои ќе содржат само дијалог, без описи кои се наменети за лица со проблеми со слухот. Оваа опција ќе биде достапна за сите нови филмови и серии од платформа, независно од нивниот оригинален јазик.

Фото: Netflix Основната причина за воведување на оваа опција е веќе јасна за многу корисници. Без разлика на тоа дали го познаваме јазикот на содржината, не е невообичаено да ја гледаме со титлови за подобра разбираемост на дијалогот. Ова е особено корисно кога се гледа во пониска јачина на звук или во бучни простории. Netflix објави дека речиси половина од нивните корисници во САД активираат титлови при гледање на содржини. Кај преводите, оваа опција е веќе во широка употреба, што значи дека не се ограничени само на лица со оштетен слух.

The post Netflix воведува титлови кои го прикажуваат само дијалогот. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: