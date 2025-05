Samsung Electronics ги најави цените и достапноста на новите телевизори.

0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 7 мај 2025 – Samsung Electronics Co., Ltd. го објави почетокот на продажбата и малопродажните цени за своите најнови телевизори и звучни уреди за 2025 година. Претставени на CES 2025, овие нови продукти воведуваат напредни AI технологии, со цел да го подобрат ентертејнмент искуството до ниво кое е невидено досега.

Самсунг телевизорите за 2025 година воведуваат новини во квалитет на сликата и интелигентни функционалности. Поддржани од Samsung Vision AI, овие телевизори овозможуваат унапредено искуство при гледање. Искористувајќи напредни софтверски решенија, телевизорите анализираат и се прилагодуваат според содржината и амбиенталните услови за извонреден визуелен приказ. Дополнително, во неколку модели е вклучена иновативната Glare-Free технологија што минимизира рефлексии, овозможувајќи длабоки црни тонови и јасни слики дури и во простории со силно осветлување. Со новиот материјал, анти-рефлексивноста е значително подобрена, овозможувајќи врвно визуелно искуство во било какви светлосни услови. Оваа технологија е применета и на некои Neo QLED и OLED модели.

Нивото на аудио на новите телевизори е унапредено со Adaptive Sound Pro, технологија која комбинира аудио базирано на објекти со вештачка интелигенција за да создаде опколувачко звучно искуство. Врзувањето со најновите Samsung Soundbar модели преку Q-Symphony обезбедува интегрирано и моќно аудио искуство.

Следните линии телевизори се дел од 2025 линијата:

– Neo QLED 8K: Нуди извонредни детали и контрасти благодарение на напредни Quantum Matrix и Ultra Viewing Angle технологии.

– Neo QLED 4K: Комбинира квалитет на слика и вредност со моќни процесори и впечатливи бои, додека имплементира Glare-Free технологија и забрзувања во процесорот и стапката на освежување.

– OLED 4K: Достапни во модели S95F, S90F, и S85F, овие телевизори располагаат со супериорни црно нивоа, богат спектар на бои и намалени рефлексии за подобро светлосно искуство.

– QLED 4K: Понудува светли бои и одлични агли за гледање.

– Crystal UHD: Нуди чиста 4К резолуција и живописни бои по пристапни цени.

– The Frame: Инспириран уред кој функционира како уметничко дело кога не е вклучен, нудейки пристап до 2500 уметнички дела преку Art Store.

Новата линија Soundbar уреди на Samsung, како HW-Q990F и HW-Q930F, овозможува импресивен тридимензионален звук поддржан од Dolby Atmos и DTS:X. Компактниот сабвуфер на HW-Q990F додава длабок и моќен бас. Со AI-поддржана оптимизација на звукот и технологии како Q-Symphony, овие уреди автоматски го усовршуваат звукот за балансирано и просторна аудиорепродукција. Модерниот, тенок дизајн на Soundbar QS700F го прави идеален за секоe внатрешно уредување.

Овие AV уреди за 2025 година се достапни за продажба кај овластени продавачи и онлајн. За повеќе информации, посетете го samsung.mk. Со оваа нова линија, Samsung ја утврдува новата граница во домашната забава – впечатливо, унапредено и целосно искуство.

