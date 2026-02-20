WordPress добива AL асистент кој ќе помага со пишување и SEO оптимизација

0 SHARES Сподели Твитни

WordPress воведе нова AL функција директно во својот уредувач, дозволувајќи им на авторите да користат вештачка интелигенција без да ја напуштат платформата.

Оваа опција доаѓа во време кога креаторите на содржини треба да објавуваат побрзо, но исто така да одржуваат висок квалитет и добра SEO оптимизација.

Новиот AL асистент помага при пишување текстови врз основа на кратки упатства, ги преработува и подобрува постоечките пасуси, генерира мета описи и предлага клучни зборови. Исто така, може да сумира подолги статии и да понуди текстуална структура прилагодена за пребарувачите, вклучувајќи предложени наслови и фокусни фрази.

Целта на оваа интеграција не е да ги замени авторите, туку да им ја олесни работата и да го забрза креативниот процес. Корисниците ја задржуваат целосната контрола врз содржината и сами одлучуваат кои предлози од вештачката интелигенција да ги прифатат или изменат.

Со воведувањето на оваа опција, WordPress го следи трендот на другите CMS платформи кои сè повеќе имплементираат генеративна вештачка интелигенција како стандарден дел од нивните алатки за креирање содржина.

