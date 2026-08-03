Авиобомби, бродски остатоци и коски од мамут се појавија во сувото корито на Дунав

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Стари бродски остатоци, неексплодирани бомби од Втората светска војна и коски за кои се претпоставува дека му користиле на праисторискиот мамут, се појавија на површината на пресушениот Дунав.

Дунав, најголемата европска река е погодена од хидролошка криза што претходно ја погодуваше пловидбата, наводнувањето, водните екосистеми и снабдувањето на каналската мрежа.

На мерната станица во Нови Сад, на 31 јули во 52-та година, под водомерната кота, со многубројните паѓања. Републичкиот хидрометеоролошки завод на Србија прогнозира со пуштање до околу минус 56 во првите денови од август. Негативната вредност не ја означува локацијата на реката, но положбата на водата во однос на утврдената точка на водомерот.

На новосадската плажа Штранд, повлекувањето на водата го оставило на суво првиот столб на Мостот на слободата. Делови од коритото се појавуваат во широки песочни насипи по кои се завршуваат, а на други места се појавиле остатоци од потонатипловила и предмети што со години биле скриени под водата. Меѓу откриените податоци наведуваат и австриски шлеп натоварен со јаглен, потонал во 1937 година.

Ниското ниво на реката, сепак, создава и непосреден безбедносен ризик. Во близина на Петроваради била пронајдена стара воена граната, претходно беше забележан и предмет за кој се смета дека е авионска бомба. Консултациите во речното дно да имаат уште неексплодирани средства, верувањата не треба да ги допираат, поместуваат или дополнително да ги проверат со металните предмети.

Уште еден посериозен случај беше регистриран кај Батина во Хрватска, каде во Дунав беа откриени две советски авионски бомби од Втората светска војна. секоја била тешка околу 150 килограми и содржела приближно 50 килограми експлозив. Советите на транспортот, полициските пиротехничари ги намалуваат контролните експлозии на територијата на кое биле пронајдени.

Повлекувањето на Дунав донесе и значаен палеонтолошки наод во Бугарија. Во изложеното речно корито кај селото Рјахово локален жител пронашол долна вилица, две бивни и предмет за кој се претпоставува дека е ребро од мамут. Експерти од Регионалниот историски музеј во Русе ги презеде остатоците за дополнителна анализа.

Директорот на музејот, Николај Ненов, предупредил дека наодот не треба да се прогласи за сензација, потребна е допрва да се потврди видот и староста на коските. Според првичната процена, областа во можеби била мочуриште во кое животното угинало пред историските години.

Ниската вода во бугарскиот дел од Дунав претходно ја нарушува и пловидбата. Во почетокот на јули биле регистрирани шест критички плитки места, меѓу кои се наоѓаат кај Белене, Свиштов и Вардим, поради што биле воведени ограничувања за дозволениот гас на бродовите.

Во Србија состојбата е оценета како критична. Републичкиот штаб за вонредни ситуации се одржа поради историскиот нискиот водостој и влијанието врз хидросистемот Дунав-Тиса-Дунав, пловидбата, енергетиката и снабдувањето со вода. Надлежните институции добиле задача постојано да ја состојбата и да преземат координирани мерки.

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