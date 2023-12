Австралија: Невремето ги зеде првите жртви

0 SHARES Сподели Твитни

Две лица загинаа, а повеќе од 100.000 домови останаа без струја бидејќи невремето го погоди источниот брег на Австралија.

Силно невреме ги погоди сите три источни сојузни држави во понеделникот, со повеќе од 1.200 повици за помош до државните служби за вонредни состојби и аеродромот во Сиднеј, што го одбележува највлажниот Божиќ досега.

Полицијата во Викторија потврди дека маж починал на имот во Карингал откако врз него паднала гранка од дрво.

Итната помош пружила лекарска помош, но мажот, кој се уште не е официјално идентификуван, починал на местото на настанот, се вели во соопштението на полицијата.

Непосредно пред оваа објава, службите за итни случаи во Квинсленд потврдија дека една жена починала во Хеленсвејл на Голд Коуст откако била погодена од дрво.

Метеорологот Ангус Хајнс од Бирото за метеорологија изјави дека ваквото време долж источниот брег ќе продолжи и во следните неколку дена – релативно сончеви и ведри утра проследени со интензивно невреме во вечерните часови, пишува Гардијан.

Grenfell Xmas. pic.twitter.com/qZBh2C9dtj— Peter Strong AM (@PeterStrongSB) December 25, 2023

Severe damage to Gold Coast, Scenic Rim, Logan network incl 800+ powerlines down. 120k customers without power & will take days to restore some. Watch for & report fallen powerlines ASAP to 000. When we have restoration timeframes – Outage Finder: https://t.co/l4u7arLkSb pic.twitter.com/95qnqST6uT— Energex (@Energex) December 25, 2023



