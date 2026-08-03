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Министерката за рударство и енергетика на Србија, Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ, денеска изјави дека нискиот водостој на Дунав предизвикува бројни проблеми во енергетскиот сектор, посочувајќи дека хидроелектраната „Ѓердап“ никогаш немала помало производство, објави „Нова економија“.

Според неа, во последните три месеци е забележано рекордно ниско производство на електрична енергија, при што „Ѓердап 1“ работи со 20 заштита, а „Ѓердап 2“ со 30 заштита од производствениот капацитет.

— Дотоците се најниски, изнесуваат 1.500 кубни метри во секунда. Последен пат таква состојба има во 203 година, а пред тоа во 1985 година, изјави Ѓедовиќ Хандановиќ за РТС.

Таа рече дека сите сектори во енергетскиот сектор треба да бидат максимално посветени за да се забележат предизвиците на високите температури.

— Многу е важно што пролетва беше завршена реконструкција на реверзибилната хидроелектрана „Бајина Башта“. Таа вода да се испумпува во времето кога цените на струјата се ниски, таа е во сончевите часови, произведената енергија да се користи во текот и на вечерта, кога потрошувачката е најголема, рече Ѓедовиќ Хандановиќ.

Акумулациите во Србија се наполнети околу 75, а состојбата во „Костолац“ е стабилна.

Во ТЕНТ нема проблеми со водата од Сава за ладење, но послабиот квалитет на јагленот се надоместува со увоз на покалоричен јаглен.

Советниот тропски бран, дневната потрошувачка на струја достигнува 100 до 105 гигава-часови, колку во најстудените денови.

Кај НИС, едномесечното продолжување на лиценцата овозможува нова набавка на сурова нафта, но трајното решение зависи од преговорите меѓу руските сопственици и МОЛ.

The post АЛАРМ ВО СРПСКИОТ ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР: Вака не било од 2003 година – „Ѓердап“ со историски најниско производство! appeared first on Во Центар.

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