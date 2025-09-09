Алијанса до Меџити: Избери: министер или кандидат за градоначалник, двете не одат заедно!

Изет Меџити, актуелен заменик-претседател на Владата и министер за екологија, е истовремено и кандидат за градоначалник на Општина Чаир. И токму тука лежи суштинскиот проблем: иако ја објави својата кандидатура, Меџити не поднесе оставка од двете високи државни функции кои ги извршува, велат од Алијанса за Албанците.

„Прашањата што се наметнуваат се едноставни:

• Зошто Изет Меџити не поднесува оставка?

• Дали се плаши од пораз на изборите на 19 октомври?

• Зарем не ѝ верува на силата на гласот на граѓаните на Чаир?

• Или решил да си остави „план Б“, односно ако изгуби овде, да продолжи да седи на фотелјата на заменик-претседател на Владата и министер“.

Ова, според Алијанса за Албанците е навредливо за граѓаните, навредливо е за институциите и претставува повреда на принципите на политичката еднаквост.

„Бидејќи Чаир нема потреба од кандидат кој се натпреварува со привилегии од власта, туку од чесна, отворена и транспарентна изборна трка.

Нашето барање е јасно и недвосмислено:

Националната алијанса за интеграција бара итна оставка на Изет Меџити од двете владини функции.

Ако навистина сака да му служи на Чаир, нека излезе пред граѓаните само како кандидат, без власта во џеб и без државни ресурси ставени во служба на неговата кампања.

Чаир нема потреба од кандидат кој се крие зад Владата. Чаир има потреба од визија, искреност и храброст“.

Му порачуваат на Меџити: „Избери: министер или кандидат. Двете не одат заедно!

Секое одложување, секое оправдување, е само доказ за неговиот страв од пресудата на 19 октомври“.