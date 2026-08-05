Архитект предупредува: Ако го видите ова во станот, бегајте без размислување, не вреди ни 300 евра за квадратен метар

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Мојот совет е да купувате станови во нова градба само од проверени изведувачи, бидејќи ако квалитетот на материјалите во целата зграда е лош, тогаш нема помош, предупредува архитектот Маријан Златановиќ.

Купувањето стан може да биде предизвикувачки и долг процес, а едно од клучните прашања на кои треба да се одговори е дали да се избере стан во стара зграда или во нова зграда. По неколкуте непријатни искуства со нови згради за кои често се известуваше во медиумите (паѓање од фасади по обилните дождови во луксузните населби во Нов Белград и појава на влага во становите), секој што планира да купи стан во нова зграда сака поголема безбедност и гаранција.

Постојат бројни случаи во кои новите згради почнуваат да покажуваат сериозни дефекти веќе по неколку години – фасадите се лупат, ѕидовите пукаат, се појавува влага или протекува вода од покривот. Многу сопственици на станови во новите згради се жалат на лошо извршени работи.

Архитектот Маријан Златановиќ вели дека секоја зграда мора да биде проектирана и изградена така што во текот на својот животен век ќе ги исполнува основните барања, меѓу кои се:

механичка отпорност и стабилност

противпожарна безбедност

хигиена, здравје и заштита на животната средина

безбедност и достапност за време на употреба

заштита од бучава

ефикасно управување со енергијата и заштеда на топлина

одржливо користење на природните ресурси

Инвеститорот е должен да обезбеди:

тестирање на делови од објектот со цел да се потврди исполнувањето на тие барања и/или други услови, предвидени со главниот проект или извештајот за контрола на проектот

претходни истражувања релевантни за дизајнот, изградбата и употребата на објектот.

Овие правила и прописи треба да обезбедат квалитет и безбедност и на старите и на новите згради, но сепак треба да се биде внимателен и темелно да се проверат сите детали пред да се донесе одлука за купување.

Како да препознаете дека новата градба не е добра?

– Кога станува збор за квалитетот на градбата, лошите работи понекогаш многу лесно можат да се забележат. Вообичаени индикатори за лоша градба се: пукнатини во ѕидовите и таваните, нерамни подови, лоша звучна изолација што дозволува бучавата од соседите да помине, тенка и лошо инсталирана дрвенарија (прозорци и врати), низ која може да влезе вода, употреба на евтини материјали како пластика или ламинат, слаб притисок на водата, вар што паѓа од ѕидовите, влажни дамки на ѕидовите, лоша дренажа на дождовница и лошо изведени детали како што се нерамни плочки или празнини помеѓу паркетните подови.

Но, понекогаш овие работи е невозможно веднаш да се забележат или не се веднаш забележливи. Мојот совет е да купувате станови во нова градба само од проверени изведувачи. Тоа не е 100% гаранција, но постои преддоговор и договор за станови што можат да го заштитат купувачот во случај да се појават некои од проблемите, но ако квалитетот на материјалите во целата зграда е лош, нема помош бидејќи тогаш дури ни 300 евра за квадратен метар не вреди. Прашајте од кого купувате нова зграда, какви материјали се користени и каква е историјата на лицето што ја изградило зградата, објаснува Златановиќ.

На што треба да се обрне внимание при преглед на станот?

– Кога станот што го разгледуваме ги задоволува нашите потреби како што се локација, квадратура, распоред и ги исполнува сите поставени критериуми, следниот чекор е внимателно да се провери квалитетот на градежните работи и употребените материјали.

Во оваа фаза, важно е да се обрне внимание на неколку клучни фактори. Проверете дали подовите се рамни и поставени под прав агол во сите простории, дали ѕидовите немаат пукнатини, дали столаријата е со добар квалитет и од соодветни материјали. Исто така, обрнете внимание дали има оштетување на хидроизолацијата околу прозорците, што може да доведе до влага, и проверете ја функционалноста на вентилацијата, особено во кујната и тоалетот.

Дополнително, проверете дали плочките или паркетот се поставени рамномерно. Накратко, во оваа фаза е клучно да се обрне внимание на прецизноста и квалитетот на изведбата на сите градежни детали.

Ако во станот или зградата забележиме дека се користени поскапи и потрајни материјали како што се мермер, гранит, цврст даб или керамички плочки, ова е добар знак дека изградбата веројатно е извршена квалитетно. Од друга страна, поевтините материјали како што се иверица, линолеум или пластика можат да бидат добро изведени, но јасно е дека тие нема да имаат иста издржливост и отпорност како поскапите и поцврсти материјали, вели Златановиќ.

Стара или нова зграда?

– Поновите згради обично нудат поголема флексибилност во распоредот на просторот, помала потреба од реновирања, модерни технологии како системи за паметни домови, како и градба според најновите градежни стандарди. Сепак, новите згради често се поскапи од постарите згради, а доколку сè уште се во изградба, може да има доцнења во завршувањето на работите. Исто така, поновите згради често следат минималистички дизајн, кој можеби не е толку автентичен како постарите згради.

Од друга страна, постарите згради обично нудат поголеми простори и се градат со поцврсти и потрајни материјали. Тие обично се наоѓаат во постарите делови од градот, каде што инфраструктурата е веќе добро развиена. Ако зградата има добра конструкција и не бара големи промени и реновирања, сепак треба да размислите за тоа. Просторите во старите згради се поспецифични, а самите згради честопати имаат попрепознатлив стил во споредба со едноставната, модерна градба. Ако таква зграда на добра локација се реновира, нејзината вредност обично драстично се зголемува и честопати ја надминува вредноста на нова зграда во истата област, заклучува Златановиќ.

The post Архитект предупредува: Ако го видите ова во станот, бегајте без размислување, не вреди ни 300 евра за квадратен метар appeared first on Во Центар.

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