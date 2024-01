Бајден: Американските напади врз Хутите ќе продолжат

0 SHARES Сподели Твитни

Американските воени напади ќе продолжат против цели на групата Хути во Јемен, рече Џо Бајден.

Зборувајќи со новинарите пред да ја напушти Белата куќа, американскиот претседател призна дека досега не успеале да ја спречат бунтовничката група.

„Кога велите да работиме, дали ги запираме Хутите? бр. Дали ќе продолжат, да“, рече тој.

Американската војска изврши четврти бран ракетни напади врз земјите под контрола на Хутите.

Нападите беа лансирани од Црвеното Море и погодија 14 проектили кои командата ги сметаше за „непосредна закана“.

Нападите уследија по официјалното соопштение дека САД ги ставиле Хутите на списокот на терористички групи со посебен глобален статус.

