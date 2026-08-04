Бебињата под 6 месеци да не се мачкаат со креми за сончање: ИЈЗ објави препораки за заштита на бебињата и децата од топлото време

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Доенчињата и предучилишните деца се особено чувствителни на високите температури, бидејќи нивниот организам потешко ја регулира телесната температура и зависат од возрасните за соодветен внес на течности, избор на облека и обезбедување безбедна средина. Поради тоа, при топло време тие имаат зголемен ризик од прегревање, дехидратација и други здравствени последици поврзани со топлината.

Институтот за јавно здравје објави препораки за доенчињата и децата за заштита од топлото време:

Доенчиња до 6 месеци

• Не изложувајте го доенчето на директна сончева светлина. Престојувајте во сенка и избегнувајте излегување во најтоплиот период од денот, особено од 11 до 17 часот.

• Облечете го во лесна, широка и светла облека од природни материјали која овозможува кожата да дише, а изложените делови од телото заштитете ги од директно сончево зрачење.

• Заштитете ги главата, лицето, ушите и вратот со соодветна капа со широк обод и користете сенка или заштитна покривка на количката. Не покривајте ја целосно количката со ткаенина или прекривка што може да ја намали циркулацијата на воздухот и да доведе до дополнително загревање.

• Кај доенчињата помлади од 6 месеци не се препорачува употреба на крем за сончање. Заштитете ги од директно сончево зрачење со престој во сенка, соодветна облека и капа со широк обод.

• Во текот на топлите денови, доенчињата до шестмесечна возраст кои се хранат исклучиво со мајчино млеко треба почесто да се дојат. Мајчиното млеко ги задоволува нивните потреби за течности, па затоа не е потребно дополнително да им се дава вода. Кај доенчињата кои се хранат со млечна формула или комбинирано – со мајчино млеко и млечна формула – треба особено да се внимава на соодветниот внес на течности. Млечната формула секогаш треба да се подготвува точно според упатството и не треба дополнително да се разредува со вода. Доколку постои сомневање дека на доенчето му се потребни дополнителни течности, треба да се консултира педијатар, особено ако се забележат знаци на недоволен внес на течности, дехидратација или нарушување на здравствената состојба.

• Одржувајте пријатна температура во просторијата во која престојува доенчето и редовно проверувајте дали покажува знаци на прегревање.

• Никогаш не оставајте доенче или дете само во паркирано возило, дури ни на кратко и дури ни ако возилото е во сенка.

Доенчиња од 6 до 12 месеци

Сите наведени мерки за заштита од топлина и директно сонце важат и за оваа возраст.

• Покрај сенка, соодветна облека и капа, на деловите од кожата што не можат да бидат покриени користете крем за сончање со широк спектар на заштита (UVA/UVB) и заштитен фактор SPF 30 или повисок, наменет за детска кожа.

• Кремот за сончање нанесете го пред излегување на отворено и повторно нанесувајте го во согласност со упатството на производот, особено по капење или обилно потење.

• Во текот на топлите денови обезбедете редовен и доволен внес на течности, соодветно на возраста и начинот на исхрана на детето. Почесто нудете вода, а доколку детето се дои, продолжете и со доењето.

• Планирајте ги прошетките и престојот на отворено во посвежите делови од денот – рано наутро или подоцна попладне.

Предучилишни деца

• Ограничете го престојот на детето на директно сонце, особено во периодот од 11 до 17 часот, и обезбедете доволно сенка на местата каде што престојува и игра.

• Облекувајте го детето во лесна, широка и светла облека од материјали што овозможуваат кожата да дише и заштитете ја главата со капа со широк обод.

• На изложените делови од кожата нанесувајте крем за сончање со широк спектар на заштита (UVA/UVB) и заштитен фактор SPF 30 или повисок. Повторувајте го нанесувањето во согласност со упатството на производот, особено по пливање или обилно потење.

• Обезбедете редовен и доволен внес на вода во текот на денот. Поттикнувајте го детето да пие вода почесто и не чекајте да почувствува силна жед, особено за време на игра и физичка активност.

• Ограничете ги интензивните физички активности во најтоплиот дел од денот и обезбедете почести паузи за одмор во сенка или во разладена просторија.

• Помогнете му на детето да ги препознава знаците дека му е премногу топло и поттикнете го навреме да побара вода, одмор или престој во сенка.

• Не оставајте го детето без надзор во затворени простори што можат брзо да се загреат, а никогаш не го оставајте само во паркирано возило, дури ни на кратко и дури ни ако возилото е во сенка.

Внимавајте на знаците на прегревање и дехидратација!

Обрнете внимание ако детето е невообичаено раздразливо или поспано, има изразена жед, сува уста, намалено мокрење, слабост, главоболка, вртоглавица, гадење или повраќање, забрзано дишење или покачена телесна температура.

Доколку детето има многу висока телесна температура, е збунето, има нарушена свест, изразена поспаност, грчеви или неговата состојба брзо се влошува, веднаш побарајте итна медицинска помош.

The post Бебињата под 6 месеци да не се мачкаат со креми за сончање: ИЈЗ објави препораки за заштита на бебињата и децата од топлото време appeared first on Во Центар.

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